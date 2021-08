Martín Liberman apuntó contra Lionel Messi: “¿Por qué no se bajó 10 palos?”

El periodista argentino criticó al jugador por su salida abrupta de Barcelona. "Si quisiera, podría quedarse, pero su contrato no resiste", agregó.

La salida de Lionel Messi de Catalunya después de más de dos décadas provoca todo tipo de comentarios en el mundo del fútbol y ahora el que se sumó al debate público fue Martín Liberman, el periodista que liquidó al jugador en su canal de YouTube. “Si quiere tanto a Barcelona, ¿por qué no se bajó diez palos?”, preguntó irónicamente acerca del salario que tenía el crack en el club español, donde percibía hasta el 30 de junio de 2021 unos 70 millones de euros por temporada.

Fiel a su estilo de "pegarle" al capitán de la Selección Argentina, el comunicador fue más allá todavía con relación a la rebaja del 50% que había aceptado "Leo" para firmar un nuevo vínculo hasta mediados de 2023 y así continuar en la institución: “Es el contrato más alto de la historia del fútbol profesional o en todo caso el segundo, porque el primero fue el de Messi los cuatro años anteriores, y no resiste”.

“Si Messi quisiera quedarse, podría quedarse. Tendría que ganar una cifra simbólica, unos cinco millones de euros por año, una cosa así. Diez millones, y listo”, continuó Liberman en la misma línea.

“¿Vieron que el eslogan es ´Más que un club´? ¿Cuándo fue ´Más que un club´ si no era nada antes de Messi? Es gigante después de Messi... ¿Vieron (que se dice) ´Antes y Después de Cristo´? Esto es ´Antes y Después de Messi´”, insistió el "Colorado", quien durante su larga etapa en el canal Fox Sports ya había sido muy crítico con el crack rosarino de 34 años.

"Lo que pasa es que antes se justificaba su sueldo porque el equipo ganaba la Champions cuando estaban Xavi (Hernández), (Andrés) Iniesta y todos esos muchachos... Entonces tenía otros ingresos, muchos más ingresos. Pero ahora, ya con Messi solo, no la gana más y no resiste más ese contrato", completó Liberman.

El dato que desmiente a Liberman sobre la salida de Messi de Barcelona

En las últimas semanas confirmaron desde España que la ley de la Liga de ese país indica que un futbolista no puede percibir en su nuevo vínculo menos del 50% del salario de lo que registró cualquier entidad por el mismo jugador en la última temporada, por lo que en este caso los "Culés" no podían pagarle menos de 35 millones de euros a "La Pulga", ya que su contrato más reciente había sido de aproximadamente 70 millones de la misma moneda.

Messi habló sobre su salario en Barcelona

En la conferencia de prensa de despedida, "Leo" fue contundente acerca de los motivos de su adiós: "¿Si el club hizo todo lo posible para que me quedara? No sé. Lo que sé es que yo sí lo hice porque no me quería ir. El año pasado sí quería irme y lo dije, pero este año no. Yo quería seguir, pero no se pudo llegar a un acuerdo con la Liga. Me pidieron que me bajara el 50% el salario y lo hice, eso que hablaron de que me pidieron otro 30% es todo mentira. Nunca pensé en irme así, pero les prometí a mis hijos que vamos a volver porque esta es mi casa".