Lionel Messi reveló una escalofriante historia detrás del homenaje a Diego Maradona con la camiseta de Newell´s en Barcelona, pocos días después de la muerte del "Diez".

Lionel Messi ya se prepara para intentar ganar su segundo título con la Selección Argentina de fútbol y palpita "La Finalísima" contra Italia en Wembley. Dos días antes del partido en Londres, el crack habló cara a cara con Gastón Recondo en TyC Sports acerca del encuentro y también sorprendió con una anécdota del momento en el que decidió homenajear a Diego Maradona cuatro días después de la muerte del "Diez".

El 29 de noviembre de 2020, Barcelona recibió a Osasuna en el Camp Nou y lo goleó 4-0, con el último tanto marcado por "La Pulga". En aquella jornada por la Liga española, el rosarino recordó al ídolo y a quien había sido su entrenador de una manera especial: con la camiseta de Newell´s que Diego usó durante su breve paso por "La Lepra" en 1993. Muy sincero, el crack repasó un hecho increíble que le ocurrió la noche anterior, cuando fue a buscar aquella prenda del equipo de sus amores para homenajear a Maradona.

Messi reveló una historia mística sobre el homenaje a Maradona con la camiseta de Newell´s

En la entrevista con TyC Sports, el rosarino le dijo a Recondo: "Te voy a contar una cosa del festejo que no la conté". Y se remitió a la noche anterior, la del sábado 28 de noviembre de 2020: "Estaba acostado en la cama con Antonela (Roccuzzo, su esposa) y le decía: 'Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo...´".

Entonces, "La Pulga" recordó lo que le ocurrió en uno de los sectores de su casa en Catalunya: "Yo tengo la parte del museo, con los trofeos, camisetas... Y voy a ver qué hay: fui a buscar una camiseta de la Selección (Argentina) o algo".

En ese instante, Messi puntualizó: "Subí y hay una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Y justo estaba abierta... Había una silla y arriba estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi". "La Pulga" insistió con que "esa puerta está siempre cerrada" y reconoció: "No sé qué hacía ahí (la camiseta) en realidad, ni me acordaba de que la tenía. Y la vi así y dije: ‘Ya está’. Fue increíble".

Cuando Messi homenajeó a Maradona con la camiseta de Newell´s.

"No venía haciendo muchos goles en esa época, no era que hacía goles todos los partidos y estaba seguro...", repasó "Leo" con relación a la época previa al encuentro. Ya con respecto al partido en sí, añadió: "Pasó que íbamos dos o tres a cero y no se daba el gol... Y después, de la nada, apareció esa jugada".

Tras haber convertido el 4-0, "Leo" se tomó su tiempo para el homenaje a Maradona y no reveló la remera desde un principio, sino que aguardó que sus compañeros se alejaran de la celebración. "Esperé el momento para quedar solo", completó.