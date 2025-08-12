Dónde vive Lionel Messi en Miami, Florida: las fotos de su casa en Estados Unidos

La mansión y casa de Lionel Messi en Miami.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, se encuentra plenamente instalado en Estados Unidos tras su llegada al Inter Miami. La adquisición de una nueva propiedad generó gran interés, tanto por su ubicación estratégica como por sus lujosas comodidades. La imponente residencia refleja el estilo de vida del astro en su nueva etapa profesional.

La ubicación de la mansión de Lionel Messi en Florida

La nueva casa de Lionel Messi se encuentra en el condado de Broward, más precisamente en la prestigiosa urbanización Bay Colony, en Fort Lauderdale. Esta zona es reconocida por su exclusividad y por ser conocida como la “Venecia de América” debido a su extenso sistema de canales navegables.

La propiedad está situada a solo ocho kilómetros del DRV PNK Stadium, sede del Inter Miami, y del centro de entrenamiento del equipo. Esta cercanía permite que el jugador mantenga una rutina cómoda y práctica, optimizando su tiempo entre entrenamientos y vida familiar.

La mansión de Messi en Bay Colony se encuentra a pocos minutos del estadio y centro de entrenamiento del Inter Miami

Características de la casa de Lionel Messi en Miami

La mansión adquirida por Messi tuvo un valor de 10,8 millones de dólares y cuenta con 974 metros cuadrados cubiertos, emplazados sobre un terreno de 1765 metros cuadrados. Construida originalmente en 1988 y remodelada en el año 2000, la residencia combina un diseño clásico con toques modernos.

Entre sus principales comodidades se destacan dos muelles privados, una piscina con vista directa al mar, gimnasio completamente equipado, spa y una amplia cocina de estilo italiano con electrodomésticos de alta gama. También dispone de un salón de entretenimiento, oficina ejecutiva y vestíbulo con techo abovedado de ocho metros de altura.

La casa posee un total de nueve habitaciones y nueve baños, además de un garaje con capacidad para tres vehículos. La master suite, de 148 metros cuadrados, está destinada al descanso del futbolista y su esposa, Antonela Roccuzzo.

Detalles de lujo y costo de mantenimiento

La propiedad no solo impresiona por su tamaño y comodidades, sino también por su nivel de mantenimiento y servicios. El tributo anual de la vivienda asciende a 83.400 dólares, mientras que la tarifa de asociación para propietarios es de 500 dólares mensuales. Estos costos se justifican por el alto nivel de seguridad y la exclusividad que ofrece la urbanización.

La residencia cuenta con 974 metros cuadrados cubiertos, nueve habitaciones, nueve baños y una master suite de 148 metros cuadrados

El jardín de la residencia está diseñado para el disfrute al aire libre, con áreas verdes, piscina climatizada y acceso directo a los canales que rodean la zona. Esto convierte a la casa de Lionel Messi en un espacio ideal tanto para la vida familiar como para la recepción de invitados.

Un hogar acorde a la nueva etapa de Messi

La compra de esta mansión representa un paso más en la adaptación de Lionel Messi a su vida en Estados Unidos. Su ubicación estratégica, el lujo de sus instalaciones y la cercanía al lugar de trabajo confirman que el jugador priorizó tanto la comodidad como la funcionalidad.

La urbanización Bay Colony le garantiza privacidad, un factor clave en la vida del futbolista, y un entorno seguro para su familia. La combinación de mar, canales y arquitectura de alto nivel hacen de esta propiedad un símbolo de la nueva etapa que el rosarino transita en Miami.