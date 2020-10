El futbolista argentino Lionel Messi es el exponente más importante que este deporte tiene a nivel mundial. La Pulga supo llenar las retinas de todos los amantes de la pelota y es el capitán del seleccionado nacional. Lógicamente, es la cara y la imagen oficial con la que la Asociación del Fútbol Argentino lleva sus productos a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, el astro (ahora) es también la cara de YPF.

Durante los primeros días del mes de octubre, un video que cobró viralidad con el paso del tiempo logró dilucidar el acuerdo nacional y popular con el que Lionel Messi se transformó en la imagen oficial del acuerdo que AFA tiene con YPF. De por sí, la empresa que volvió a ser patrimonio nacional durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner ya es sponsor del seleccionado nacional desde hace varios años.

"Algo hay en este suelo": el emotivo video con el que YPF recibió a Messi

"Algunos dicen que es extraterrestre, pero nosotros sabemos que nació en este suelo. En este suelo se pide la pelota y se ofrece el corazón. Brota el talento. Nos caemos, nos levantamos. En este suelo, el rocío se mezcla con el sudor. Algo hay en este suelo, que crecen futbolistas que no crecen en cualquier suelo. Bienvenido a tu suelo", son algunas de las palabras que YPF le dedicó a Lionel Messi a modo de bienvenida.

En el film puede observarse a la Pulga mostrando su destreza dentro de un campo de juego con la camiseta albiceleste, y también se muestran fragmentos de picados en los potreros del suelo argentino. Lionel Messi ya no es sólo el futbolista más importante de Argentina y el mundo: también es el referente del seleccionado nacional y una persona involucrada sociopolíticamente con lo que ocurre en nuestro territorio.

La opinión política de Messi que no le gusta a Macri: "Es puro ruido"

En diálogo con La Garganta Poderosa, el capitán de la selección argentina dio una contundente definición política que no le va a gustar a Mauricio Macri. Es que, sin filtro alguno, Lionel Messi analizó la desigualdad social en la República Argentina y catalogó esta problemática como una de las más importantes que padece el país en donde nació un junio de 1986.

"Cuando no hay un conocimiento de la realidad, la opinión no tiene valor, es puro ruido. La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes”, manifestó Lionel Messi. Sus palabras aludieron al contexto en el que el país está sumergido desde que inició su batalla contra el coronavirus: "Me produce un orgullo inmenso ver cómo se involucran, incluso en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo”.