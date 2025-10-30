Palmeiras vs Liga de Quito por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Palmeiras y Liga de Quito dirimen este jueves en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores el segundo finalista del máximo certamen continental, con la monumental tarea para los brasileros de remontar el 3-0 adverso sufrido en Ecuador. El verdão, que se mantiene como líder del Brasileirao, necesitará el apoyo incondicional de su hinchada y una actuación memorable para revertir el resultado y clasificar a la final que se disputará en Lima, donde enfrentaría al ganador de la llave entre Racing y Flamengo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Palmeiras y Liga de Quito, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Palmeiras y Liga de Quito?

El partido entre Palmeiras y Liga de Quito por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará este jueves 30 de octubre de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Allianz Parque de São Paulo. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el colombiano Wilmar Roldán, con David Rodríguez como VAR.

El conjunto paulista llega a este encuentro definitorio tras caer 3-0 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en el partido de ida, un resultado que complicó seriamente sus aspiraciones de alcanzar una nueva final continental. A pesar de este tropiezo, el Palmeiras viene de empatar sin goles ante Cruzeiro en el Brasileirao y se mantiene como líder del campeonato local, demostrando solidez en la competencia doméstica mientras prepara esta remontada.

El verdão necesita ganar por al menos cuatro goles de diferencia para clasificar directamente a la final, o vencer por tres goles para forzar la definición por penales. Un desafío mayúsculo pero no imposible para un equipo acostumbrado a las grandes noches continentales y que contará con el respaldo de su hinchada en el Allianz Parque. La afición palmeirense ya mostró su apoyo incondicional al recibir al plantel con sinalizadores y banderas durante el entrenamiento previo al partido.

El técnico Abel Ferreira tendrá prácticamente a todo su plantel disponible, con el importante regreso de Piquerez tras cumplir suspensión y la probable vuelta de Aníbal Moreno, quien se recuperó de un edema en la pantorrilla izquierda. El volante argentino entrenó normalmente y podría reforzar el mediocampo para este compromiso crucial. El entrenador trabajó aspectos tácticos específicos con el plantel en la Academia de Futebol antes de realizar los ajustes finales en el propio Allianz Parque.

Por su parte, Liga de Quito llega a São Paulo con la ventaja de tres goles obtenida en la ida y la tranquilidad de saber que un resultado favorable lo clasificaría a su segunda final de Copa Libertadores. El cuadro ecuatoriano postergó su partido frente a Independiente del Valle en la Liga Ecuabet para enfocarse completamente en esta semifinal y emprendió viaje a territorio brasileño el martes para adaptarse al escenario de la revancha.

Sin embargo, la alegría por el resultado de la ida se vio empañada con la expulsión de Bryan Ramírez en los minutos finales del partido disputado en Quito. El delantero, una de las piezas fundamentales en el esquema del técnico Tiago Nunes, estará suspendido para este compromiso. Además, Liga de Quito no podrá contar con Gonzalo Valle, quien sufrió una lesión en la rodilla, aunque recuperará a Fernando Cornejo tras cumplir su sanción. El equipo albo deberá estar atento con Leonel Quiñónez, Richard Mina y Carlos Gruezo, quienes están en riesgo de perderse una eventual final si reciben tarjeta amarilla.

El ganador de esta llave enfrentará al vencedor del duelo entre Racing y Flamengo en la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará en la ciudad de Lima, Perú. Palmeiras busca una remontada histórica que lo devuelva a una final continental, mientras que Liga de Quito intentará defender su ventaja para alcanzar su segunda definición en el torneo más importante de clubes de Sudamérica.

Formaciones probables de Palmeiras y Liga de Quito

El técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, recupera piezas importantes para este encuentro decisivo. Piquerez regresará a la defensa tras cumplir suspensión en el empate ante Cruzeiro, mientras que Aníbal Moreno se encuentra en condiciones de ser titular después de superar un edema en la pantorrilla izquierda. El volante argentino entrenó con normalidad y reuniría las condiciones físicas para comenzar el partido desde el inicio, aunque también existe la alternativa de Bruno Fuchs en esa posición.

Las bajas confirmadas para el verdão son el arquero Weverton, quien sufre una fissura en la mano derecha, el atacante Paulinho, que se recupera de una cirugía en la pierna derecha, y el mediocampista Lucas Evangelista, también operado del muslo derecho. Carlos Miguel defenderá el arco palmeirense, mientras que en el ataque la dupla estará conformada por José López y Vitor Roque, quienes tendrán la responsabilidad de aportar los goles necesarios para la remontada.

Por el lado de Liga de Quito, el entrenador Tiago Nunes enfrenta ausencias significativas para este compromiso. Bryan Ramírez, expulsado en la ida, cumplirá suspensión y dejará un vacío importante en el ataque del equipo ecuatoriano. Gonzalo Valle tampoco estará disponible debido a una lesión en la rodilla, por lo que Alexander Domínguez tomará su lugar bajo los tres palos. En el lado positivo, Fernando Cornejo regresa tras cumplir su sanción y estará desde el inicio en el mediocampo.

El cuadro albo utilizaría un esquema con línea de tres defensores liderada por Ricardo Adé, acompañado de Richard Mina y la duda entre Kevin Minda o Gian Allala. Leonel Quiñónez actuaría más adelantado como carrilero junto a José Quintero, mientras que en el mediocampo Carlos Gruezo formará dupla con Gabriel Villamil, sumando a Fernando Cornejo. Sin Bryan Ramírez, Jeison Medina será el referente de ataque con Lisandro Alzugaray como falso delantero para acompañarlo en el Allianz Parque.

Probable formación de Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno (o Bruno Fuchs), Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; José López, Vitor Roque.

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno (o Bruno Fuchs), Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; José López, Vitor Roque. Probable formación de Liga de Quito: Alexander Domínguez; Kevin Minda (o Gian Allala), Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Leonel Quiñónez; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina.

Palmeiras vs Liga de Quito: Ficha técnica