Boca Juniors golea a Barcelona en la Libertadores; gana Estudiantes

Boca Juniors goleó el martes 3-0 como local a Barcelona en la segunda fecha de la fase de grupos Copa Libertadores, en una jornada en la cual Estudiantes venció 2-1 a Cusco.
“El resultado es espectacular, ojalá podamos seguir de esta manera”, dijo el capitán de Boca, Leandro Paredes, a la prensa tras la victoria.
En el partido disputado en el estadio La Bombonera ante 57.000 aficionados, los goles los anotaron Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacibar y el español Ander Herrera a los minutos 39, 81 y 94, respectivamente.
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"Vamos agarrando confianza, encontramos la manera y la idea de juego y esa idea nos trajo resultados positivos, pero siempre hay cosas para mejorar", añadió Paredes.
Con la victoria, Boca mantuvo el puntaje perfecto y quedó líder del Grupo D con seis puntos, tres de diferencia con el escolta Cruzeiro.
Por su parte, por el Grupo A, Estudiantes sacó su primer triunfo en la competencia al vencer 2-1 como local a Cusco con goles de Facundo Farías y Tiago Palacios a los minutos 28 y 48.
El único tanto del conjunto peruano lo anotó a los 31 el argentino Lucas Colitto, quien recibió la tarjeta roja 20 minutos más tarde.
En el Grupo B, Nacional de Uruguay superó 3-1 como local a Deportes Tolima y Coquimbo Unido venció 2-0 en su visita a Universitario en Perú.
En otros partidos del martes, Liga de Quito sacó su segundo triunfo seguido al superar 2-0 a Mirassol en el Grupo G y Cerro Porteño ganó 1-0 a Junior en el Grupo F, mientras que Bolívar y La Guaira igualaron 1-1 en el C.
Con información de Reuters