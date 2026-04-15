Boca Juniors golea a Barcelona en la Libertadores; gana Estudiantes

Fútbol - Copa Libertadores - Grupo D - Boca Juniors vs Barcelona SC - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - 14 de abril de 2026. Santiago Ascacibar de Boca Juniors celebra el segundo gol

Boca Juniors goleó el martes 3-0 como local a Barcelona en la ‌segunda fecha de ‌la fase de grupos Copa Libertadores, en una jornada en la cual Estudiantes venció 2-1 a Cusco.

“El resultado es espectacular, ojalá podamos seguir de esta manera”, dijo el capitán de Boca, Leandro Paredes, a ​la prensa tras ⁠la victoria.

En el partido disputado en ‌el estadio La Bombonera ante 57.000 ⁠aficionados, los goles los ⁠anotaron Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacibar y el español Ander Herrera a los minutos 39, ⁠81 y 94, respectivamente.

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"Vamos agarrando confianza, ​encontramos la manera y la ‌idea de juego y ‌esa idea nos trajo resultados positivos, pero ⁠siempre hay cosas para mejorar", añadió Paredes.

Con la victoria, Boca mantuvo el puntaje perfecto y quedó líder del Grupo D ​con seis ‌puntos, tres de diferencia con el escolta Cruzeiro.

Por su parte, por el Grupo A, Estudiantes sacó su primer triunfo en la competencia al vencer ⁠2-1 como local a Cusco con goles de Facundo Farías y Tiago Palacios a los minutos 28 y 48.

El único tanto del conjunto peruano lo anotó a los 31 el argentino Lucas Colitto, quien recibió la tarjeta roja ‌20 minutos más tarde.

En el Grupo B, Nacional de Uruguay superó 3-1 como local a Deportes Tolima y Coquimbo Unido venció 2-0 en su visita a Universitario en Perú.

En ‌otros partidos del martes, Liga de Quito sacó su segundo triunfo seguido al superar 2-0 a ‌Mirassol en ⁠el Grupo G y Cerro Porteño ganó 1-0 a Junior en ​el Grupo F, mientras que Bolívar y La Guaira igualaron 1-1 en el C.

Con información de Reuters