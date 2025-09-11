Levante vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

A partir de las 11:15 (hora Argentina) el próximo domingo 14 de septiembre, Betis visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga.
Así llegan Levante y Betis
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Elche. Ha perdido los últimos 2 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 7 goles y ha marcado 3.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Betis y Celta, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 empates. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Betis se impuso por 2 a 4.
El local se ubica en el décimo noveno puesto y no tiene puntos hasta ahora (3 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Athletic Bilbao
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|3
|Villarreal
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|8
|Betis
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|19
|Levante
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 5: vs Girona: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Real Madrid: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Getafe: 27 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Real Oviedo: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 5: vs Real Sociedad: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Osasuna: 28 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Espanyol: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Betis, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas