Lesionado Salah se perderá el resto de la temporada con el Liverpool, dice DT de selección de Egipto

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, se perderá el resto de la temporada tras sufrir ‌una lesión en el ‌tendón de la corva en el triunfo de 3-1 de la Premier League sobre el Crystal Palace, según informó el sábado el director de la selección nacional de Egipto, Ibrahim Hassan.

El extremo egipcio de 33 años, que ha anunciado que dejará a los vigentes campeones de ​la Premier League al ⁠final de la temporada, aplaudió a los aficionados ‌mientras salió lesionado en el minuto 60.

El Liverpool ⁠no ha anunciado ninguna novedad sobre ⁠el estado de Salah. Sin embargo, Hassan afirmó que el astro egipcio disputó su último partido con los Reds.

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"Ha ⁠sufrido un desgarro en el tendón de la corva ​y necesitará cuatro semanas de tratamiento", ‌dijo Hassan a Reuters.

A pesar ‌de la lesión, Hassan afirmó que Salah estará en ⁠forma para el Mundial, donde Egipto se enfrentará a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán en el Grupo G.

Sin embargo, Salah está decidido a recuperarse a tiempo para el ​torneo que ‌se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y que comienza el 11 de junio, para evitar que se repita la lesión que sufrió antes del Mundial de 2018.

Se lesionó el hombro en ⁠la derrota por 3-1 ante el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones, y a pesar de marcar dos goles en dos partidos, Egipto fue eliminado en la fase de grupos en Rusia.

Tras nueve temporadas repletas de títulos, la trayectoria de Salah con el Liverpool llega a ‌su fin. Su despedida estará marcada por palabras más que por goles, ya que se dirigirá a la afición tras el último partido de la temporada contra el Brentford.

Al Liverpool le quedan dos partidos en casa: contra el Chelsea el ‌9 de mayo y contra el Brentford el 24 de mayo. Visitará al Manchester United el 3 de mayo, un equipo ‌al que ⁠Salah ha atormentado con frecuencia, y jugará contra el Aston Villa a domicilio el 17 ​de mayo.

Salah, tercer máximo goleador de la historia del Liverpool, ha marcado 12 goles y dado nueve asistencias en todas las competiciones esta temporada.

(Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)