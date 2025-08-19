¿Juega Mastantuono? Real Madrid vs Osasuna: cuando juegan, formaciones y como ver en vivo

En lo que podría ser el debut oficial de Franco Mastantuono, Real Madrid iniciará la temporada 2025-26 de LaLiga bajo el mando de Xabi Alonso cuando reciba al Osasuna este martes en el Estadio Santiago Bernabéu. Los merengues buscarán comenzar con el pie derecho una campaña en la que tienen la presión de superar al Barcelona, que ya sumó sus primeros tres puntos tras vencer 3-0 al Mallorca, mientras que los navarros intentarán dar la sorpresa en su visita a la capital española con el objetivo de mantener su lugar en la primera mitad de la tabla.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Osasuna, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Osasuna?

El partido entre Real Madrid y Osasuna por la primera jornada de La Liga 2025-26 se jugará este martes 19 de agosto de 2025, a partir de las 16 horas de Argentina en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO.

El conjunto merengue llega a este partido inaugural con la ilusión de iniciar una nueva era bajo la conducción técnica de Xabi Alonso, quien asumió como entrenador tras la salida de Carlo Ancelotti. Los dirigidos por el técnico español han reforzado su plantilla con incorporaciones de jerarquía como Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Mastantuono, que quedó concentrado para el partido y podría hacer su debut oficial.

Los blancos vienen de terminar en el segundo puesto de La Liga la temporada pasada, finalizando a cuatro puntos del campeón Barcelona, lo que generó una presión adicional sobre el club para recuperar el título doméstico. Además, participaron en la Club World Cup 2025, donde llegaron hasta las semifinales antes de caer por un contundente 4-0 ante el Paris Saint-Germain, resultado que dejó un sabor amargo en la pretemporada.

Sin embargo, el Real Madrid enfrentará este debut con algunas complicaciones importantes en su plantilla. Antonio Rüdiger se perderá el partido por suspensión, ya que debe cumplir con una sanción de seis fechas que arrastra desde el final de la temporada anterior. Además, Jude Bellingham y Endrick están descartados por lesión, mientras que Ferland Mendy y Eduardo Camavinga son duda por problemas físicos.

Por su parte, el Osasuna llega a este encuentro tras haber terminado en la novena posición de La Liga la temporada pasada con 52 puntos, empatado en la tabla con el Rayo Vallecano, que logró clasificar a la Conference League. Los rojillos están disputando su séptima temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol español y buscarán mantener su lugar en la primera mitad de la tabla, sin descartar una posible pelea por puestos europeos.

El equipo dirigido por Alessio Lisci ha tenido un mercado de pases tranquilo, incorporando solamente a Víctor Muñoz desde el Real Madrid y a Valentin Rosier como agente libre desde el Leganés. Entre las salidas más destacadas se encuentran Jesús Areso, quien se marchó al Athletic Bilbao, y las partidas de Pablo Ibáñez, Rubén Peña y Unai García. En la pretemporada, los navarros disputaron cinco amistosos con un balance de una sola victoria, que llegó en su último encuentro ante el Mirandés.

El historial reciente favorece ampliamente al Real Madrid, que no conoce la derrota ante Osasuna en La Liga desde enero de 2011, manteniendo una racha invicta que se extiende por más de 14 años. No obstante, el último enfrentamiento entre ambos equipos en febrero de 2025 terminó igualado 1-1, lo que demuestra que los navarros pueden complicar a los merengues. Con Barcelona ya sumando tres puntos tras su victoria del sábado, el Real Madrid no puede permitirse un tropiezo en el arranque del campeonato.

Formaciones probables de Real Madrid y Osasuna

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinicius Junior.

Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Lucas Torró, Jon Moncayola, Aimar Oroz; Kike Barja, Ante Budimir, Moi Gómez.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, deberá hacer frente a varias ausencias importantes para este partido inaugural. La suspensión de Antonio Rüdiger obligará al entrenador a reconfigurar su defensa, donde podrían hacer su debut en La Liga los recién llegados Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. En el mediocampo, Federico Valverde es duda por problemas físicos, lo que podría darle una oportunidad a Arda Güler para ganarse un lugar en el once inicial.

Las lesiones de Jude Bellingham y Endrick, sumadas a las dudas de Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, limitarán las opciones de Alonso para conformar su primera alineación oficial. Dani Ceballos, quien ha sido vinculado con una posible salida, podría ser necesario en el mediocampo dependiendo del estado físico de otros jugadores. En el ataque, Brahim Díaz podría acompañar a Kylian Mbappé y Vinicius Junior, mientras que Franco Mastantuono esperará su oportunidad para debutar en el banco de suplentes.

Por el lado del Osasuna, el técnico Alessio Lisci cuenta con la mayor parte de su plantilla disponible, aunque deberá resolver algunas dudas de último momento. Valentin Rosier está en condiciones de hacer su debut como lateral derecho tras su llegada desde el Leganés, mientras que Víctor Muñoz probablemente ingrese desde el banco de suplentes. En el ataque, Ante Budimir será la principal referencia ofensiva después de haber anotado 21 goles en La Liga la temporada pasada.

Rubén García e Iker Benito enfrentarán pruebas físicas de último momento para determinar si pueden estar disponibles para el partido inaugural de la nueva campaña. Moi Gómez podría ser titular por la banda izquierda, mientras que en el mediocampo se espera la presencia de Lucas Torró, Jon Moncayola y Aimar Oroz para darle equilibrio al equipo navarro.

Real Madrid vs. Osasuna: ficha técnica