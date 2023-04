La terrible noticia que sacudió a la familia de Michael Schumacher: "Fantasma"

Una nueva mala noticia sacudió a la familia de Michael Schumacher mientras el expiloto de F1 pelea por su vida a 10 años de su accidente.

Una terrible noticia sacudió a la familia de Michael Schumacher mientras el expiloto alemán de F1 pelea por su vida. A casi 10 años del accidente sufrido por el siete veces campeón del mundo en los Alpes franceses, una parte importante de su carrera quedará en el olvido a raíz de la drástica decisión de las autoridades de su país. Si bien no afecta directamente la salud del germano, sí significa un mal momento para sus allegados.

Kerpen Mannheim, el lugar donde el deportista nació, se formó y hasta se casó con su esposa Corinna será destruido. El "pueblo fantasma" cuenta sólo con muy pocos habitantes y, a raíz de la expansión de la mina de carbón de Hambach, pronto comenzará la demolición de viviendas. Sin embargo, algunos sitios de la mencionada ciudad se mantendrán tal como están en respeto al histórico referente del automovilismo a nivel mundial.

Es que Schumacher no sólo dio sus primeros pasos en Mannheim, sino que además se formó como futuro piloto y años después contrajo matrimonio con su esposa, quien lo acompaña siempre desde lo sucedido en el accidente. Por estos motivos, ciertos edificios como la casa donde creció, la pista de karting en la que corrió desde más chico y la iglesia no serán demolidos. Por supuesto, quienes actualmente viven allí tendrán que mudarse cuando las excavadoras hagan su trabajo recién en 2024.

La mencionada mina de carbón será la más grande de Alemania y la ciudad quedará en el olvido para quienes vivieron allí. Por supuesto los recuerdos sobre todo lo vivido por Michael Schumacher con el paso de su carrera será lo histórico de un sitio que dejará de existir y que fue perdiendo habitantes con el paso del tiempo. De hecho, Kerpen Mannheim llegó a alojar a 1.700 personas y hoy cuenta con sólo 12 que emigrarán en los próximos meses.

La salud de Michael Schumacher: los datos inéditos sobre su vida a diez años de su accidente

Un allegado a la familia de Michael Schumacher reveló detalles inéditos con respecto a la privacidad que guardan con respecto al ex piloto de Fórmula 1. Se trata de Eddie Jordan, ex deportista de la máxima categoría del automovilismo y fundador de Jordan Grand Prix. En sus dichos, se refirió tanto a la esposa del alemán, Corinna, como a su hijo Mick y su presente. Cabe destacar, que el próximo 29 de diciembre de 2023 se cumplirán 10 años del accidente que cambió la vida de Michael para siempre.

"La privacidad es un aspecto tan vital para el deporte, los negocios y su vida personal. Corinna estableció algunas reglas. Hoy está como una prisionera a casi diez años", soltó Jordan con respecto a la persona más cercana al ex piloto. Además, contó cómo vivió el momento en el que le comunicaron que no podía ver al alemán: "Hice un esfuerzo para verlo los primeros días, pero ella se negó. Con razón, porque mucha gente quería verlo. Me dijeron 'Te amamos, Eddie, y hemos estado involucrados contigo durante mucho tiempo. Pero necesitamos privacidad y protección para Michael".