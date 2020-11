La recuperación de Diego Maradona "es increíble", porque "está lúcido y se lo ve cada día mejor", afirmó en las últimas horas su médico personal, Leopoldo Luque, en la puerta de la Clínica Olivos, donde el astro futbolístico está internado desde el pasado martes tras ser operado de un hematoma subdural.

"Maradona está lúcido, cada día mejor. Es increíble la recuperación“, les informó Luque a los periodistas alistados frente a la clínica de esta ciudad del norte del Gran Buenos Aires.



Sin embargo, el médico también advirtió a la prensa que Diego seguirá internado en el lugar, "porque no está previsto que se vaya en las próximas horas.



"La verdad que a Diego lo acabo de ver muy lúcido, despierto. Está muy bien en serio", remarcó Luque intentando despejar dudas sobre la salud de su famoso paciente, a quien desde el pasado jueves habían empezado a tratarlo también por un cuadro de abstinencia.

Por su parte, Gianinna Maradona, una de las hijas del ídolo, utilizó su cuenta de la red social Instagram para escribir un mensaje para su padre, mientras que Dalma lo visitó en la Clínica Olivos este domingo.

"Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color..., No estés solo en esta lluvia, no te entregues por favor, si debes ser fuerte en estos tiempos, para resistir la decepción, y quedar abierto, mente y alma. Yo estoy con vos", publicó Gianinna.

Y agregó: "Si te hace falta quien te trate con amor. Si no tiene a quien brindar tu corazón. Si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez".

Se trata de un fragmento de la canción "Nos veremos otra vez" de la reconocida banda Serú Girán, al que acompañó con una foto.