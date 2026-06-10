La Federación de Senegal aclara controles de seguridad en el aeropuerto tras polémica viral

Fútbol - Amistoso Internacional - Arabia Saudita vs Senegal - Toyota Field, San Antonio, Texas, EEUU - 9 de junio de 2026. Pape Matar Sarr de Senegal en acción

La ​Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) se pronunció el martes para explicar las imágenes difundidas en las ‌redes sociales en ‌las que se veía a su selección sometida a controles de seguridad en la pista de un aeropuerto, después de que las imágenes dieran lugar a acusaciones de trato discriminatorio.

Los vídeos difundidos en internet mostraban a los jugadores senegaleses ​siendo controlados por ⁠la seguridad del aeropuerto antes de viajar ‌desde Raleigh, Carolina del Norte, a San ⁠Antonio, Texas, para disputar un ⁠partido amistoso de preparación contra Arabia Saudita antes del Mundial.

En respuesta a la indignación por el trato ⁠recibido por los jugadores, la FSF ​subrayó que todos los controles se ‌llevaron a cabo de conformidad ‌con "las normas de seguridad aeroportuaria aplicables" y ⁠formaban parte de un acuerdo para agilizar el viaje.

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"Como parte de los preparativos logísticos del viaje, el autobús que transportaba a la selección ​nacional salió ‌del hotel en Raleigh para dirigirse directamente a la pista del aeropuerto", dijo la federación en un comunicado.

"Este procedimiento permitió a los jugadores y a los miembros ⁠del cuerpo técnico completar todos los controles de seguridad y policiales directamente a pie de avión, sin tener que pasar por las zonas habituales de la terminal del aeropuerto ni por las salas de embarque."

"Esta medida tenía como objetivo principal optimizar el tiempo ‌de viaje de la delegación y facilitar el embarque en el vuelo privado con destino a San Antonio".

Senegal, que terminó con 10 jugadores, empató a cero con Arabia Saudita en el partido amistoso ‌del martes.

Senegal debutará en el Mundial contra Francia el 16 de junio en Nueva Jersey. También se enfrentará ‌a Noruega ⁠en el mismo estadio el 22 de junio y a Irak en Toronto ​el 26 de junio, en los partidos del Grupo I.

Con información de Reuters