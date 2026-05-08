La F1 contará con más potencia de combustión y menos eléctrica en 2027

FOTO ARCHIVO-Charles Leclerc de Ferrari lidera al inicio de la carrera mientras Max Verstappen de Red Bull hace un trompo en el Gran Premio de Miami

La Fórmula Uno reducirá la potencia eléctrica en 2027, tras considerarse un éxito ‌los ajustes en ‌el reglamento de motores introducidos en el Gran Premio de Miami del pasado fin de semana.

Los jefes de equipo, representantes de los fabricantes de unidades de potencia y la dirección de la F1 asistieron el viernes a una reunión virtual ​convocada por la ⁠FIA, organismo rector de este deporte.

"Se acordó en ‌principio introducir cambios evolutivos en las ⁠normas relativas a los componentes ⁠de hardware, haciendo que la competición sea más segura, más justa y más intuitiva para los pilotos ⁠y los equipos", se indicó en un ​comunicado.

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Las medidas supondrían un aumento nominal ‌de la potencia del ‌motor de combustión interna (ICE) de aproximadamente 50 kW, ⁠con un aumento del caudal de combustible en 2027, junto con una reducción correspondiente del sistema de recuperación de energía (ERS).

Las últimas unidades de ​potencia híbridas ‌se reparten ahora aproximadamente al 50-50 entre potencia de combustión y eléctrica, pero los cambios harían que la proporción fuera más bien de 60-40, lo que permitiría carreras ⁠a toda velocidad y una menor gestión de la energía.

Los grupos técnicos mantendrán nuevas conversaciones antes de que los fabricantes y el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA aprueben y voten el paquete definitivo.

La carrera del domingo en Miami ofreció mucha ‌acción y adelantamientos después de que las tres primeras rondas de la temporada desencadenaron un debate sobre si la competencia se había vuelto más artificial y también más peligrosa en la nueva era de ‌los motores.

"La conclusión de la aplicación de las modificaciones en Miami (...) fue que dieron lugar a una mejora ‌de la competición ⁠y supusieron un paso en la dirección correcta", afirmó la FIA. "Tras el análisis ​y las consultas, la FIA informó de que no se habían identificado problemas importantes ni preocupaciones de seguridad en Miami".

(Editado en español por Carlos Serrano)