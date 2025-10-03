El salario de Kylian Mbappé en Real Madrid: cuánto dinero gana el futbolista

Kylian Mbappé con la camiseta de Real Madrid.

El jugador Kylian Mbappé es uno de los mejores futbolistas de la actualidad. Una de las grandes estrellas del Real Madrid, que llegó a mediados del 2024 al elenco "Merengue", cuando el entrenador del equipo todavía era Carlo Ancelotti. Un deportista que desde sus inicios demostró un enorme potencial, con una carrera que ha sido ganadora desde el comienzo y con títulos importantes en su haber.

Entre sus increíbles logros está el de ser campeón del mundo con 19 años en Rusia 2018. Además, consiguió jugar con varios de los mejores jugadores del planeta. En especial, con Lionel Messi, junto a quien conformó una delantera excepcional en el PSG, que compartían con Neymar y Ángel Di María. Y en el Real Madrid busca cumplir su única gran cuenta pendiente en el fútbol, que es la de ganar la UEFA Champions League.

Cuánto gana Kylian Mbappé en Real Madrid

Kyliam Mbappé gana 32 millones de euros anuales en el Real Madrid.

La cifra llega a más de 2,6 millones de euros por mes.

Si se calcula por semana, su ganancia es de 623 mil euros y 89 mil euros por día.

En qué equipos jugó Kylian Mbappé

Mónaco.

PSG.

Real Madrid.

Qué títulos ganó Kylian Mbappé

7 Ligue 1

2 Copas de la Liga

4 Copas de Francia

4 Supercopas de Francia

1 Supercopa de Europa

1 Europeo sub-19

1 Copa del Mundo

1 UEFA Nations League

1 Copa Intercontinental de la FIFA

La llegada de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé de chico con la campera de Real Madrid.

En el contrato también se han negociado varias primas en función de su rendimiento, los trofeos ganados y los de su club, así como objetivos deportivos alcanzados. Por último, pero no por ello menos importante, el Real Madrid, el club más laureado de Europa, ofrece una visibilidad y unas posibilidades de marketing mucho mayores de las que Mbappé tenía en Francia, lo que lo coloca en una gran situación.

"Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!", dijo Mbappé al llegar al conjunto "Merengue". En ese sentido, en esta temporada asumió Xabi Alonso como entrenador y hubo una renovación de nombres, con la apuesta de jugadores jóvenes como el argentino Franco Mastantuono, que se suma a las estrellas como Vinicius Jr. y el propio Mbappé.