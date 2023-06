La reacción de Julián Álvarez a la decisión de Guardiola de no jugar la final con Manchester City: "Veremos"

La reacción de Julián Álvarez a la decisión de Pep Guardiola de no incluirlo ni un minuto en la final de la Champions League contra Inter. "Poco tiempo", declaró el campeón del mundo con la Selección Argentina.

Julián Álvarez fue campeón en la primera Champions League que jugó con Manchester City, aunque no entró en la final y tuvo una escasa participación en su temporada inicial en Europa. Por lo tanto, tras la victoria por 1-0 frente a Inter, al ex-River le preguntaron por la decisión de Pep Guardiola de no incluirlo ni un minuto en el estadio Olímpico Ataturk de Estambul.

Con mucho respeto como de costumbre, el cordobés de 23 años se refirió a su futuro profesional ante los rumores de que otros clubes poderosos lo quieren para ser titular. En la breve entrevista con ESPN en el campo de juego de la cancha en Turquía, no aseguró que se quedará en Inglaterra de cara a la próxima campaña y reconoció que ya piensa en la doble fecha FIFA que se avecina con la Selección Argentina.

La visión de Julián Álvarez sobre la decisión de Guardiola de que no juegue en la final de la Champions: "Poco tiempo"

En diálogo con la periodista Gemma Soler en el campo de juego, "La Araña" realizó un balance de su primer año en el Viejo Continente: “Es muy poco tiempo el que llevo acá, pero la verdad que fue una temporada magnífica, increíble en lo personal no sólo por la victoria, sino porque crecí mucho como jugador y como persona". "Era un desafío para mí venir a otro país, a otro fútbol... la verdad que me recibieron muy bien, me ayudaron mucho y hoy terminamos la temporada de la manera que queríamos: ganando todo”, profundizó.

De cara a los amistosos que se vienen con "La Albiceleste" en Asia el 15 y el 19 de junio de 2023, el atacante comentó: “Ahora estoy muy contento, fue un año increíble. Tengo que ir a la Selección, sumarme ahí, después vacaciones y después veremos cómo sigue”. Ya con relación al encuentro en sí, Álvarez remarcó que conocían de antemano "lo que significa jugar una final de Champions, que iba a ser difícil".

Julián, campeón en la primera Champions que jugó.

De paso, Julián se hizo tiempo para halagar a Inter porque "tienen grandes jugadores, juegan muy bien". Incluso, ventiló una parte de la charla de Guardiola en el vestuario: "Pep lo que trató de decir en el entretiempo fue que estemos tranquilos, que entendía los nervios de jugar una final, que no era fácil, pero que iba a llegar el gol como así fue. Estamos contentos por la victoria”.

Acerca de los pocos minutos que suma en la cancha porque el centrodelantero titular es Erling Haaland, Álvarez destacó “el ambiente que hay en el grupo" porque todos se apoyan entre todos. "Más allá de que unos jueguen más y otros menos, todos tiramos para adelante y creo por eso se dan los resultados”, remató el cordobés.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City