Listo: Julián Álvarez definió su futuro sobre el final del mercado de pases

Este martes 1° de septiembre del 2026 cierra el mercado de pases de Europa y Julián Álvarez finalmente se decidió con respecto a su futuro en Atlético de Madrid. Después de varias semanas de incertidumbre, su deseo de jugar en Barcelona, las intenciones de los dirigentes y el interés del Arsenal de Inglaterra, el cordobés definió lo que hará.

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Por supuesto, la noticia no pasó para nada inadvertida ya que se esperaba una salida del "Colchonero", lo que finalmente no sucederá.

Julián Álvarez ya decidió y se queda en Atlético de Madrid

Lo cierto es que las máximas autoridades del elenco español no querían "soltar" a la "Araña" para que llegue al "Blaugrana" y cumplieron su cometido. El delantero surgido de las inferiores de River Plate se quedará en el equipo de la capital española al menos hasta el próximo mercado. Cabe destacar que, desde que arribó, se convirtió en una pieza importante para Diego "Cholo" Simeone y hasta el propio DT soñaba con que el atacante se quede.

Según aseguró el periodista Germán García Grova, Julián Álvarez no sólo se queda, sino que también se lo comunicó al director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany. De esta manera, el Barcelona tendrá que seguir esperando para contar con el jugador de la "Albiceleste" que sumó unos pocos minutos en el arranque de la temporada, fue abucheado por su propio público y no volvió a ser convocado. Todo indica que su regreso a las canchas puede darse el próximo sábado 5 de septiembre cuando el "Colchonero" visite al Athletic Bilbao por la cuarta fecha de LaLiga, aunque será decisión del entrenador darle minutos.

Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 107.

: 107. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos : 0.

: 0. Minutos en lo que va de la temporada: 24'.

Atlético de Madrid busca a Nicolás Tagliafico

Sobre el cierre del mercado de pases, el "Colchonero" va en busca de Tagliafico, actualmente en el Olympique de Lyon de Francia. El lateral izquierdo campeón de todo con la Selección Argentina es el apuntado por Diego "Cholo" Simeone para sumar jerarquía al plantel después de asegurarse la continuidad de Julián Álvarez y saber que también ya cuenta con Cristian "Cuti" Romero. Por supuesto, deberán concretar las negociaciones en las próximas horas ya que el tienen tiempo hasta el último minuto de este martes 1° de septiembre.

En el medio está la Juventus, que también pretende al defensor de 34 años con pasado en Banfield e Independiente. Todo dependerá de que las charlas entre los clubes lleguen a buen puerto para que Tagliafico finalmente sea jugador del "Colchonero" y deje el club francés después de varias temporadas. Un dato no menor al respecto es que dicha institución atravesó una fuerte crisis que casi lo lleva a la segunda división, todo producto de convertirse en una SAD en los últimos años. La Dirección Nacional de Control y de Gestión anuló el descenso, por lo que se salvaron de lo que pudo ser un hecho histórico en el mundo del fútbol.