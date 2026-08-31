El partido entre Banfield y River que el equipo de Núñez terminó ganando por 3 a 2 con mucha polémica trajo más ruido en los estudios de televisión que en la cancha. La razón fue una jugada puntual: un penal atajado por el arquero "Ruso" Rodríguez que terminó revisándose por una invasión de área y que convirtió Thiago Almada. La discusión se trasladó de inmediato al programa de TyC Sports, donde Horacio Pagani protagonizó uno de sus enojos más recordados de los últimos tiempos.

Apenas se planteó el debate, Pagani no dejó lugar a dudas sobre su postura. El comentarista calificó la infracción marcada por la tecnología como algo menor que no debería alterar el resultado de una jugada. "Es absolutamente una nimiedad que de ninguna manera se puede... ¡Es un despropósito astronómico!", disparó, visiblemente indignado por la posible anulación del penal de Almada tras la atajada del arquero de Banfield.

Sus compañeros de mesa intentaron sostener el argumento reglamentario, remarcando que las normas están para cumplirse más allá de que la infracción parezca insignificante. Pero lejos de moderar su postura, Pagani redobló la crítica al sistema.

El conductor fue por más y apuntó directamente contra el modo en el que estos detalles terminan condicionando los partidos. "Esta nimiedad es lo que hace odiar cada vez más al fútbol. En vez de jugar a la pelota, se fijan en estas idioteces", lanzó sin filtro, en uno de los pasajes más comentados de la transmisión.

"Basta de arruinar el fútbol, muchachos"

El momento de mayor tensión llegó cuando el periodista se paró de lleno contra las autoridades del fútbol mundial. "Señores, basta de arruinar el fútbol, muchachos. Basta, después de esa atajada extraordinaria que hizo el Ruso Rodríguez... ¡Basta de arruinar el fútbol! ¡Basta de joder con nimiedades!", exclamó, en el pasaje más viral de su exabrupto.

Un cruce directo con la FIFA

Pagani no se guardó nada a la hora de cerrar su descargo. Apuntó de manera directa contra el máximo responsable del organismo que regula el fútbol a nivel mundial y cuestionó su capacidad para conducir el deporte más popular del planeta. "¿Ese tipo puede manejar el fútbol mundial? ¡Es una vergüenza el reglamento!", sentenció, dando por cerrado un debate que, lejos de agotarse en el estudio, se replicó rápidamente entre los hinchas en las redes sociales.

La polémica del VAR en Banfield-River volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa al fútbol argentino y mundial desde la implementación de la tecnología: hasta dónde debe llegar el rigor reglamentario cuando entra en tensión con el espectáculo y el sentido común futbolero.