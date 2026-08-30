River venció por 3 a 2 a Banfield por el Torneo Clausura en el estreno de Ponzio como DT

River se repuso con un triunfo por 3 a 2 ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026: el resumen del partido.

River Plate venció a Banfield por 3 a 2 en el partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, duelo en el cual Leonardo Ponzio tuvo su presentación oficial como director técnico tras la salida de Eduardo Coudet. Con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa, el 'Millonario' sumó tres puntos clave para reponerse luego de la dura eliminación en Copa Sudamericana y para acercarse a los puestos de playoffs en la Zona B.

A pesar de sufrir más de la cuenta en el complemento por los tantos de Bruno Sepúlveda, que descontó en dos ocasiones, el cuadro de Núñez mostró destellos de buen juego y dominó el trámite del encuentro durante largos pasajes. El próximo domingo 6 de septiembre recibirá en el Estadio Monumental a Independiente Rivadavia de Mendoza con el objetivo de seguir sumando unidades y subiendo puestos en la tabla.

Los goles de River vs. Banfield

El 1-0 de Driussi

El 2-0 de Almada de penal

El 3-1 de Correa en el complemento

Por dónde ver Banfield contra River

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Banfield y River será transmitido por ESPN Premium.

El resumen de Banfield vs. River

Si bien los primeros minutos fueron muy parejos, a partir de allí el "Millonario" dominó claramente a su rival y generó situaciones claras. A los 32 minutos, una gran asistencia de "cuchara" de Ángel Correa para Sebastián Driussi terminó con el gol del 1-0 del delantero.

A los 40, Thiago Almada estampó el 2-0 de penal con un remate fuerte, bajo y cruzado de derecha al palo derecho de Diego "Ruso" Rodríguez, que le atajó el primer disparo pero la pena máxima se repitió por invasión de área de algunos futbolistas del "Taladro".

El partido de River frente a Banfield, en el debut de Ponzio como entrenador.

En el complemento, Bruno Sepúlveda descontó tras una pelota parada para mantener al local en el partido. Aún sin tener muchas llegadas, Banfield logró incomodar a River y generar ocasiones de peligro que lastimaban al arco defendido por Santiago Beltrán.

Sin embargo, tras una gran acción individual, Ángel Correa marcó el 3 a 1 para tranquilidad de Ponzio y sus dirigidos, que igualmente sufrieron sobre el final tras el doblete de Sepúlveda y un tercer tanto que hubiese significado el empate pero que fue anulado por posición adelantada.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026