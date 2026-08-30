Video: los goles de Driussi y Almada en River vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026

En una ráfaga, River Plate se puso 2 a 0 en el marcador en el duelo frente a Banfield, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. A los 32 minutos del primer tiempo, Sebastián Driussi anotó un golazo; el delantero del 'Millonario' recibió la pelota en el borde del área, combinó con Ángel Correa y, luego de un gran pase pinchado del ex Atlético de Madrid, rompió el arco con una fuerte volea.

Poco después, Thiago Almada recibió una dura infracción dentro del área y el árbitro Leandro Rey Hilfer cobró penal. El volante de la Selección Argentina fue el encargado de ejecutarlo y, a pesar de que falló en primera instancia, tuvo revancha ya que hubo invasión y convirtió el 2 a 0 sobre el final de la primera mitad. En el debut de Leonardo Ponzio como entrenador, el conjunto de Núñez busca un triunfo para acercarse un poco más a los puestos de clasificación a playoffs.

Video: el gol de Thiago Almada de penal para el 2 a 0 de River ante Banfield

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026

Fecha 7 - Banfield vs. River - domingo 30 de agosto a las 15.

- domingo 30 de agosto a las 15. Fecha 8 - River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - domingo 6 de septiembre a las 19.15.

vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - domingo 6 de septiembre a las 19.15. Fecha 9 - Atlético Tucumán vs. River - sábado 12 de septiembre a las 17.30.

- sábado 12 de septiembre a las 17.30. Fecha 10 - River vs. Huracán - sábado 19 de septiembre a las 19.

vs. Huracán - sábado 19 de septiembre a las 19. Fecha 11 - Sarmiento vs. River - domingo 4 de octubre a las 14.45.

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