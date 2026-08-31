El conflicto entre Julián Álvarez y la dirigencia del Atlético de Madrid sigue sumando capítulos, y esta vez fue Diego "El Chavo" Fucks quien puso el tema en discusión desde una mirada poco habitual. En lugar de tomar partido de manera automática por el delantero de la Selección Argentina, el periodista propuso un ejercicio de comparación con el fútbol local para desarmar lo que considera una contradicción en el análisis futbolero.

Fucks planteó un paralelismo directo entre la negativa del Atlético de Madrid a vender a Julián Álvarez al Barcelona y un escenario propio del ambiente argentino. "¿A vos te parece bien que San Lorenzo no le venda a Romaña a Boca porque San Lorenzo no puede reforzarlo a Boca, pero sí te parece que está mal que el Atlético de Madrid no le venda a Julián al Barcelona porque Julián es el sueño de Julián?", planteó, apuntando a la lógica deportiva que suelen aplicar los propios clubes cuando se trata de no fortalecer a un rival directo.

La cercanía que cambia la mirada

El analista fue más allá y señaló un factor que, según su lectura, distorsiona el juicio del público y del periodismo: la distancia geográfica y afectiva con los clubes involucrados. "El Atlético de Madrid dice 'no quiero reforzar al Barcelona' como San Lorenzo no quiso reforzar a Boca. Lo que pasa es que cuando San Lorenzo no quiso reforzar a Boca, esto nos queda cerca, lo tenemos acá, es nuestro. Como lo otro es ajeno y lo único nuestro de aquello es Julián Álvarez, entonces nos parece mal", explicó.

Para Fucks, ese "nuestro" es lo que termina inclinando la balanza a favor del jugador argentino, aun cuando la lógica institucional del Atlético de Madrid no sea muy distinta a la de cualquier club local que prioriza no potenciar a un competidor.

El periodista fue cuidadoso en aclarar que su análisis no busca bajar línea a favor de la dirigencia española. "Yo no estoy defendiendo a los directivos del Atlético de Madrid porque la verdad que no lo necesitan, pero tampoco puedo darle la razón al jugador por las dudas. Acá están repartidas todas las responsabilidades, porque no es la primera vez que Julián se planta ante una dirigencia", sostuvo, en referencia a episodios previos de tensión entre el delantero y sus clubes.

"El análisis debería apartarse de la camiseta"

El cierre de su reflexión fue el que más repercusión generó. Fucks planteó la necesidad de despegar el análisis periodístico del afecto que genera un jugador de la Selección Argentina, incluso cuando eso implique una mirada más crítica. "El análisis que hacemos nosotros debería alguna vez apartarse de la camiseta de la Selección, del afecto que podamos tenerle al futbolista. Pero en esta no le puedo dar la derecha: está forzando una salida porque quiere cumplir su sueño", cerró, dejando en claro que, para él, la responsabilidad en este conflicto no es exclusiva de la dirigencia colchonera.

La reflexión del Chavo Fucks reabre un debate de fondo en el periodismo deportivo argentino: qué tan objetivo puede ser el análisis cuando el protagonista de la polémica viste la camiseta de la Selección.