Se pudrió todo con Julián Álvarez a 2 días del final del mercado de pases: "Fractura total"

La situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid se torna cada vez más insostenible, cuando apenas quedan dos días de mercado de pases en el fútbol de Europa. El delantero de 26 años, campeón de todo con la Selección Argentina, se quiere ir a Barcelona pero la dirigencia se niega a venderlo al club catalán por 120 millones de euros. Si bien hay una propuesta de 140 millones por parte de Arsenal de Inglaterra sobre la mesa, la "Araña" insiste con que no desea mudarse a Londres y sí al conjunto blaugrana.

La novedad principal del entrenamiento del domingo 30 de agosto en las instalaciones del "Aleti" fue que el ex River Plate practicó con el resto del plantel profesional, pero desde los medios de comunicación deportivos de la capital de España informaron que "la sesión ha terminado en una fractura total". De hecho, detallaron que "antes de saltar al césped, hubo una charla tensa a puerta cerrada, donde pesos pesados le recriminaron su actitud con la afición".

De acuerdo con el periodista Juan Jesús, Julián Álvarez hizo la sesión de entrenamiento en Atlético de Madrid aislado. Si bien se movió al mismo tiempo que sus compañeros, prácticamente no dialogó con ninguno y estuvo en soledad. Luego, sí hizo el ensayo de fútbol normalmente.

Molesto y harto de esta incómoda situación, su entrenador y compatriota Diego "Cholo" Simeone le ha trasladado a Mateu Alemany (Director de Fútbol Profesional del "Colchonero" y ex Barcelona) que mantener a la "Araña" será un problema grave. El director técnico exige su venta inmediata o lo apartará del equipo para evitar que el vestuario explote, mientras se define el futuro del ex Manchester City. Son horas decisivas y puede pasar cualquier cosa con Álvarez.

Sigue la interminable novela de Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

El comunicado de Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez: "No negociar el traspaso a Barcelona"

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.

Barcelona ya fichó a otro "9", aunque no se rinde por Julián Álvarez

Mientras aguarda por la definición del caso del oriundo de Calchín, la institución de la Ciudad Condal compró a Gabriel Jesús por 10 millones de euros. El brasileño deja Arsenal y arriba al cuadro "culé" a los 29 años para aportarle al estratega Hansi Flick una variante de centrodelantero natural, ya que hasta el momento se desempeñaron allí Raphinha y Karim Adeyemi. El "Barsa" no cuenta con alternativas puras en esa posición, ya que se marcharon Robert Lewandowski, Ferran Torres y Marcus Rashford.