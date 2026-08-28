Un histórico de River se ilusiona con Ponzio y lo comparó´con Scaloni: "¿Por qué no?"

Un histórico de River Plate rompió el silencio horas después de la designación de Leonardo Ponzio como nuevo DT interino del "Millonario". Se trata de Reinaldo "Mostaza" Merlo, quien en diálogo con el ciclo Cancha Embarrada en El Destape Radio apoyó al "León" y le dejó un mensaje especial a horas del debut. A su vez, el exentrenador de la institución se animó a compararlo con Lionel Scaloni, ya que nunca antes cumplió el rol y tomará las riendas del equipo en un momento difícil.

Mostaza Merlo bancó a Ponzio en River y se animó a compararlo con Scaloni

"Creo que Ponzio va a hacer muy bien las cosas. Le tengo mucha fe. Es un chico que conoce mucho el vestuario, los jugadores, ya estuvo ahí, conoce el club, ganó todo. He hablado muchas veces con él y sabe mucho de fútbol. Pienso que le va a ir muy bien y que va a andar bien el equipo", esbozó Merlo en relación a la nueva tarea del ex volante en el "Millonario". Sin dudas, tendrá un rol complicado porque no tiene experiencia en el cargo y la obligación de sacarlo campeón o clasificarlo a la Copa Libertadores del 2027, lo cual no será fácil.

Por otro lado, cuando Franco Formoso -conductor del programa- le consultó si se queda como DT a fin de año por buenos resultados puede convertirse en el "nuevo Scaloni", Merlo respondió: "¿Por qué no? Cuando arrancó Scaloni nadie pensaba que iba a lograr todo lo que logró. Ponzio también lo puede lograr, tiene todas las condiciones". Por último, el histórico exfutbolista de River que jugo toda su carrera en el club aseveró que "no pone candidatos", pero le tiene "mucha fe"

Los números de Ponzio como jugador de River

Partidos jugados :358.

:358. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: Torneo Clausura 2008, Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, 2016 y 2019, Copa Libertadores 2015 y 2018. Suruga Bank 2015, Copa Argentina 2016, 2017 y 2019, Supercopa Argentina 2017 y 2019, Liga Profesional de Fútbol 2021 y Trofeo de Campeones 2021.

Reinaldo "Mostaza" Merlo bancó a Leonardo Ponzio como nuevo DT de River

Cuándo debuta Ponzio como DT de River

El duelo que lo tendrá al "León" como entrenador acompañado de Escudero tendrá lugar el próximo domingo 30 de agosto a las 15 horas en el Estadio Florencio Sola. El visitante contará con parte de su público en el recinto para este compromiso clave en el que buscarán resurgir en el campeonato después de un flojo arranque. Si bien Ponzio cumple actualmente otra función, esta vez le tocará hacerse cargo del plantel en un momento más que difícil.

Hay que recordar que el exjugador se encuentra trabajando dentro del club en el área de las divisiones inferiores. Mientras que en el pasado formaba parte de la Secretaría Técnica que compartía con Enzo Francescoli, en la que se encargaban de buscar refuerzos para el plantel profesional. Sin embargo, el cambio de dirigencia provocó que haya un reacomodamiento de figuras.