Sebastián Vignolo reveló que consulta que le harán a Gallardo sobre Ponzio y el futuro DT de River

Cada vez que River se queda sin un entrenador, hay un nombre que se impone de gran manera y ese es el de Marcelo Gallardo. En esta oportunidad, se decidió avanzar por la contratación de Leonardo Ponzio de manera interina hasta que se consiga un nombre que asuma de manera oficial cuando los directivos lleguen a un acuerdo. En el medio, el Muñeco será una fuente de consulta.

"Alguien dijo: 'Me gustaría ver cómo está y qué piensa de este momento'. Él le dijo: 'Se fue hace nada'. Cuando se fue era uno y ahora puede que ser otro", expresó Sebastián Vignolo en ESPN. Hay que recordar que el Muñeco se encuentra sin trabajo, pero estaba negociando de manera activa para ser el próximo entrenador de la Selección de Ecuador. Aunque pareciera que las charlas se congelaron y desde hace varios días no hay conocimiento de que vaya a arreglar su contrato.

"Alguien dijo: 'Hablemos con él y no con Ramón Díaz. Quieren ver cómo está Gallardo, verlo, preguntarle, ver qué piensa'", agregó el relator en su programa. Sin embargo, la postura de River es otra y, de momento, se van a quedar con la dupla que se encuentra armada por Leonardo Ponzio como figura principal, mientras que Marcelo Escudero le dará apoyo técnico. El primer desafío será el próximo domingo 30 de agosto frente a Banfield en condición de visitante.

Se trata de una resolución de River de manera provisoria y pensada en conseguir rápidamente un entrenador para que se haga cargo del plantel al menos hasta el final del Torneo Clausura. Hay que recordar que se encuentra en el puesto 14 y lejos de la zona de clasificación a los octavos de final en la pelea por el título de campeón. Mientras que, en la general, está lejos del acceso de al menos una copa internacional.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026

Fecha 7 - Banfield vs. River - fin de semana del domingo 30 de agosto con día y horario a definir.



Fecha 8 - River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - fin de semana del domingo 6 de septiembre con día y horario a definir.



Fecha 9 - Atlético Tucumán vs. River - fin de semana del domingo 13 de septiembre con día y horario a definir.



Fecha 10 - River vs. Huracán - fin de semana del domingo 20 de septiembre con día y horario a definir.



Fecha 11 - Sarmiento vs. River - fin de semana del domingo 4 de octubre con día y horario a definir.



Fecha 12 - Belgrano vs. River - fin de semana del domingo 11 de octubre con día y horario a definir.



Fecha 13 - River vs. Estudiantes de Río Cuarto - fin de semana del domingo 18 de octubre con día y horario a definir.



Fecha 14 - River vs. Racing - fin de semana del domingo 25 de octubre con día y horario a definir.



Fecha 15 - Boca vs. River - fin de semana del domingo 1° de noviembre con día y horario a definir.



Fecha 16 - Aldosivi vs. River - fin de semana del domingo 8 de noviembre con día y horario a definir.