La derrota de River Plate contra Independiente Santa Fe con eliminación incluida en la Copa Sudamericana fue un nuevo capítulo de la profunda crisis que atraviesa el "Millonario". Eduardo "Chacho" Coudet deja su cargo este jueves 27 de agosto tras un nuevo papelón y hay varios futbolistas que no seguirían para lo que será el año 2027. Con sólo el Torneo Clausura para disputar en 2026 -también quedó afuera de la Copa Argentina-, al menos diez jugadores se irían entre los que está Lucas Martínez Quarta.

El defensor fue uno de los más cuestionados en las últimas semanas por sus rendimientos en el campo de juego y es muy posible que su salida se concrete incluso antes de que cierre definitivamente el libro de pases en nuestro país. Lo cierto es que hay ofertas vigentes por él pero todavía no hubo acuerdo para que se desvincule. A su vez, en el listado hay otros nueve nombres entre los que también aparecen los que están marginados en el predio de la Avenida Cantilo.

Los 10 jugadores que se irían de River en 2027 y cómo está su situación

Lucas Martínez Quarta : el defensor de River recibió una oferta por parte del Al Sadd de Qatar, la cual constaba en un préstamo con obligación de compra por 5 millones de dólares. Claro que, el "Millonario" desestimó la misma. Se espera que el zaguero no continúe.

: el defensor de River recibió una oferta por parte del Al Sadd de Qatar, la cual constaba en un préstamo con obligación de compra por 5 millones de dólares. Claro que, el "Millonario" desestimó la misma. Se espera que el zaguero no continúe. Fausto Vera : el volante que no encontró regularidad en el club tiene vínculo hasta el mes de diciembre del 2026 y todo indica que no renovaría.

: el volante que no encontró regularidad en el club tiene vínculo hasta el mes de diciembre del 2026 y todo indica que no renovaría. Marcos Acuña : el defensor campeón de todo con la Selección Argentina sería otro de los que podría salir en el mercado de pases. Si bien su contrato expira recién en 2027, tiene serias chances de dejar River.

: el defensor campeón de todo con la Selección Argentina sería otro de los que podría salir en el mercado de pases. Si bien su contrato expira recién en 2027, tiene serias chances de dejar River. Tomás Galván : el volante que tuvo participación en varios clubes antes de afianzarse en el "Millonario" tampoco tuvo el nivel esperado en 2026 y podría dejar el club en el próximo mercado de pases. Igualmente, su vínculo termina en diciembre del 2028.

: el volante que tuvo participación en varios clubes antes de afianzarse en el "Millonario" tampoco tuvo el nivel esperado en 2026 y podría dejar el club en el próximo mercado de pases. Igualmente, su vínculo termina en diciembre del 2028. Ezequiel Centurión: el arquero que hoy no tiene lugar y es suplente de Santiago Beltrán tiene contrato hasta diciembre del 2026 y no está confirmado si renovará o no.

Lucas Martínez Quarta puede irse de River

Matías Viña : el defensor uruguayo fue uno de los borrados por parte de la dirigencia y una vez que se termine el acuerdo de River con Flamengo a fin de año tendrá que volver al club de Brasil.

: el defensor uruguayo fue uno de los borrados por parte de la dirigencia y una vez que se termine el acuerdo de River con Flamengo a fin de año tendrá que volver al club de Brasil. Kendry Páez : al ecuatoriano se le termina el préstamo del Chelsea y, teniendo en cuenta que fue uno de los borrados, no seguirá en el "Millonario".

: al ecuatoriano se le termina el préstamo del Chelsea y, teniendo en cuenta que fue uno de los borrados, no seguirá en el "Millonario". Matías Galarza Fonda : el volante paraguayo que está entre los marginados está en el ojo de la tormenta tras su publicación en las redes y es firme candidato a irse.

: el volante paraguayo que está entre los marginados está en el ojo de la tormenta tras su publicación en las redes y es firme candidato a irse. Fabricio Bustos : el lateral derecho que llegó de la mano de Marcelo Gallardo en 2024 tampoco seguiría en el club y espera una oferta que lo convenza para irse.

: el lateral derecho que llegó de la mano de Marcelo Gallardo en 2024 tampoco seguiría en el club y espera una oferta que lo convenza para irse. Giuliano Galoppo: el volante sigue sin poder jugar por la deuda con su exrepresentante, pero incluso forma parte de los borrados en el predio de la Avenida Cantilo.

Enojo con Martínez Quarta por la decisión con un juvenil de River

El defensor tomó una decisión en plena definición por penales que derivó en el enojo de los hinchas para con él. Además de que fue el que cometió el penal para el empate de Independiente Santa Fe en los 90 minutos, el zaguero "frenó" a Facundo González, quien se dirigía a ejecutar su tiro para patear él. El zaguero elevó su remate y el "Millonario" estuvo a un paso de quedar afuera en ese momento pero Santiago Beltrán lo salvó.