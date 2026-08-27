¿Galarza y Kendry Páez se burlaron de River? Insólitos mensajes de los marginados del "container" tras la eliminación

River Plate se despidió de la Copa Sudamericana 2026 tras la derrota con Independiente Santa Fe por penales en el Monumental y las redes sociales estallaron. Dos de los futbolistas que fueron borrados por la dirigencia del "Millonario" se expresaron con diferentes mensajes que los hinchas no tardaron en ver y claramente hubo polémica.

Por supuesto, los posteos de jugadores que dejaron de ser parte del plantel profesional de Eduardo "Chacho" Coudet y siguen ligados a la institución en términos contractuales, no pasaron para nada inadvertidos entre los fanáticos.

Vergonzoso: Kendry Páez y Matías Galarza Fonda cargaron a River tras la eliminación en la Sudamericana

El ecuatoriano que viene de ser parte de su selección en el Mundial 2026 pero sumar pocos minutos publicó una story con un emoji que luego eliminó. Acto seguido, subió una foto junto a Santiago Beltrán en modo de apoyo después de que el joven arquero falle su penal tras atajar tres en la tanda. Si bien su futuro depende del Chelsea de Inglaterra, lo cierto es que de alguna manera sigue ligado al "Millonario" hasta que se termine el vínculo a préstamo.

El posteo de Kendry Páez en Instagram

Por otro lado, el volante paraguayo que también representó a su país en la Copa del Mundo con un muy buen rendimiento fue más contundente. También utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje y fueron dos fotos de la definición por penales que los de Gustavo Alfaro le ganaron a Alemania con él como protagonista. Casualmente, River cayó por la misma vía en la Copa Sudamericana y se despidió del torneo sin que Galarza Fonda sea tenido en cuenta.

El posteo de Matías Galarza Fonda en Instagram

Cómo quedó el panorama para los marginados de Cantilo en River

Hasta el momento, los jugadores de River que entrenan de manera apartada son Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo. Los dos no se encuentran dentro de la consideración deportiva de los directivos por los bajos rendimientos que expusieron, además de que se tratan de nombres con salarios elevados. Es por ello que fueron apartados y entrenan en soledad hasta conseguir un club. En el caso de Galarza Fonda, se encuentra en Paraguay.

El volante paraguayo apareció en la mira de la Juventus de Italia, poco se conoce de que el Millonario haya recibido un contacto formal para iniciar las negociaciones. Al lateral lo buscan desde Rosario Central, pero no hubo mucho más como para determinar que se trate de una propuesta seria. Por otro lado, el volante con pasado en San Pablo tampoco tiene su futuro definido y mantiene una deuda con un ex representante que le impide jugar.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026