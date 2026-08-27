Chau River: el Chacho Coudet dejó de ser el DT tras la eliminación en Copa Sudamericana

Eduardo "Chacho" Coudet dejó de ser el director técnico de River Plate este jueves 27 de agosto del 2026, horas después de la derrota ante Independiente Santa Fe de Colombia por penales en el estadio Monumental y la consecuente eliminación de la Copa Sudamericana en los octavos de final. El entrenador que llegó para reemplazar a Marcelo Gallardo en el cargo, en marzo pasado, no seguirá después de un fracaso tras otro en lo que va del año.

A pesar de haber alcanzado la final del Apertura, las derrotas en los últimos partidos importantes marcaron su destino. El conjunto de Núñez no solamente quedó al margen del certamen internacional, sino que además marcha anteúltimo en su zona en el Clausura y por ahora está afuera de la Libertadores 2027 por la tabla anual.

A las 15, habrá una conferencia de prensa oficial junto al presidente Stéfano Di Carlo y al manager Enzo Francescoli para anunciar el adiós del "Chacho". Mientras tanto, Marcelo Escudero (el DT de la Reserva) se hará cargo del plantel profesional y dirigirá el domingo ante Banfield como visitante, aunque también podría sumarse Leonardo Ponzio (que hoy es el nexo principal entre la dirigencia y los jugadores) al cuerpo técnico.

El Chacho Coudet se va de River: el paso a paso a su salida del Millonario

La caída con Boca Juniors en el primer Superclásico del año en Núñez sin dudas fue un golpe duro. Si bien su equipo estaba invicto hasta ese momento y venía de ganar todo lo que jugó, se encontró con una derrota durísima. Luego, el "Millonario" se recuperó, pasó a la siguiente ronda donde eliminó a San Lorenzo, Gimnasia de La Plata y Rosario Central para llegar al duelo con Belgrano en el que cayó por 3 a 2 en el Estadio Mario Alberto Kempes. El trago amargo antes del Mundial derivó en decisiones de la dirigencia que sin dudas marcaron un antes y un después.

La Comisión Directiva de River marginó a un grupo de jugadores con los que el DT no contaría durante el resto de su ciclo. Para colmo, la segunda mitad de la temporada no sólo arrancó sin ellos, sino que también con una caída ante Aldosivi que dejó al equipo afuera de la Copa Argentina. Para colmo, las derrotas consecutivas en el Clausura derivaron en un mal momento actual, a lo que se sumó la eliminación en la Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe.

La realidad es que Coudet nunca "entró" en los hinchas. Los planteos iniciales, los cambios defensivos, la falta de fortuna y algunas decisiones erróneas desembocaron en este final de un ciclo que apenas duró cinco meses, con caídas inadmisibles para una entidad de la envergadura de la "Banda".

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