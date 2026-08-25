Lucas Martínez Quarta publicó un poema de un creador de contenido tras el papelón de River ante Vélez

Lucas Martínez Quarta realizó un descargo en su cuenta de Instagram después de las fuertes críticas que recibió por su rendimiento durante el insólito empate de River Plate ante Vélez por el Torneo Clausura 2026. El defensor central del 'Millonario', uno de los principales apuntados por la hinchada debido a los dos errores que protagonizó y que derivaron en los tantos del 'Fortín', compartió una publicación del creador de contenido Ariel Villasante (@34estrellas) en respuesta a los cuestionamientos acerca de su presente futbolístico.

"Que hablen. Van a hablar cuando te vayas, cuando te quedes, cuando empieces de nuevo. Van a hablar incluso cuando hagas las cosas bien, porque la gente siempre encuentra algo que decir sobre la vida de los demás", comienza el mensaje compartido por el 'Chino' en sus historias. "Así que, quizá, la verdadera libertad empieza cuando dejas de vivir intentando que los demás entiendan tus decisiones".

"No necesitas que todos comprendan por qué te alejaste, ni necesitan saber cuánto te costó llegar hasta donde estás ahora mismo. A veces, simplemente tienes que seguir. Por que al final tu vida no se construye con las opiniones de los demás, sino con las decisiones que tomas cuando nadie está mirando", continúa el texto del influencer que Martínez Quarta reposteó en su perfil.

"Algún día entenderás que no puedes controlar lo que otros dicen de ti. Pero sí puedes decidir cuánto poder tienen sus palabras sobre tu vida. Por eso, que hablen. Tú sigue viviendo, sigue avanzando y, sobre todo, sigue escribiendo tu historia. Porque al final, la vida que merece ser escuchada no es la que otros cuentan sobre ti, sino la que tú te atreviste a vivir", concluye.

Martínez Quarta, uno de los principales apuntados por el mal momento de River

Martínez Quarta regresó a River en enero de 2025, luego de su paso por el fútbol europeo, y desde entonces su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas que había generado su vuelta. Durante este año y medio, el defensor asumió un rol importante dentro del plantel, alcanzó la capitanía y tuvo algunos buenos partidos, pero también protagonizó errores determinantes que se sumaron a un nivel general que estuvo por debajo de lo esperado. En el reciente empate frente a Vélez, volvió a quedar en el centro de las críticas: en el segundo gol del conjunto de Liniers, no logró imponerse en el duelo aéreo ante Manuel Lanzini, pese a que existe una diferencia de 16 centímetros entre ambos.

A ese episodio se suma un presente que viene siendo cuestionado de manera sostenida. Los errores y actuaciones irregulares del defensor se acumularon desde su regreso y volvieron a poner en discusión su rendimiento dentro de un equipo que atraviesa una etapa de frustraciones.

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El duelo por el torneo continental que fue reprogramado al igual que la ida tendrá lugar el próximo miércoles 26 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Monumental. Tanto el arbitraje como la transmisión se confirmará con el correr de los días. El ganador de la serie se verá las caras con el equipo que triunfe en el cruce Olimpia vs. Vasco Da Gama que empataron sin goles en Brasil y definirán este jueves en Paraguay.