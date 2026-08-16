“Ciclo mundialista”: Gallardo fue elegido para dirigir a una importante selección sudamericana

En medio del Mundial, Marcelo Gallardo comunicó que se retiraba de los comentarios de los partidos de Argentina por cuestiones vinculadas a su actividad como entrenador. El paso de las semanas expone que el técnico está en negociaciones más que avanzadas para asumir al frente de una importante selección, que ya comenzó a planificar lo que serán las Eliminatorias de cara al Mundial de 2030.

“Ecuador avanza por Marcelo Gallardo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol eligió al entrenador argentino para hacerse cargo del próximo ciclo mundialista”, expresó el periodista Germán García Grova sobre el futuro que podría tener el exentrenador de River. Un técnico que fue sondeado por varios equipos de Brasil en el último tiempo, pero que rechazó las propuestas que recibió.

Es importante recordar que el conjunto ecuatoriano se encuentra sin su principal cabeza, ya que decidió que Sebastián Beccacece abandone el cargo después de la eliminación del equipo en la instancia de los duelos mano a mano. Las críticas hacia el ciclo llevaron a plantear una posible salida en medio del certamen, pero esto fue desmentido por la Federación, que decidió respetar el contrato mientras durara la participación del equipo en el torneo.

“Ya se trabaja en el proyecto deportivo y los aspectos económicos para intentar cerrar su llegada”, agregó el periodista. No es la primera vez que Marcelo Gallardo aparece vinculado con una selección. En una oportunidad fue propuesto para dirigir a la Selección Argentina cuando Lionel Scaloni todavía no estaba confirmado en el cargo. Algo similar sucedió en la previa del nombramiento de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección de Uruguay.

En caso de que se concrete, será la primera experiencia del “Muñeco” como entrenador de una selección nacional. Hay que recordar que tuvo dos ciclos en River, uno en Nacional de Uruguay, donde comenzó a dirigir después de retirarse como jugador profesional, y un tercero en el Al-Ittihad de Arabia Saudita. Este último destino estuvo marcado por un breve paso, en el que dirigió 30 partidos, debido a que no terminó de convencer a los directivos por los resultados obtenidos y las finales perdidas. Además, tuvo un importante conflicto con Karim Benzema, a quien decidió apartar del plantel, pero fue reincorporado por orden de los dueños del club.

El segundo ciclo de Gallardo en River

De acuerdo con los números, el segundo ciclo de Marcelo Gallardo registra un 53,72% de efectividad, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Lo particular es que no logró conseguir ningún título y se marchó con dos victorias en los clásicos frente a Boca y una derrota.

El final fue consecuencia de un entrenador que no lograba hacerle llegar su mensaje a los jugadores, mientras que el paso de los partidos parecía profundizar una sangría de malos resultados que podía llevar al equipo a un destino fatal en el Torneo Apertura. Algo similar sucede ahora con Eduardo Coudet, quien, de momento, cuenta con el apoyo de la dirigencia, pero no con el de los hinchas, que piden su salida.



