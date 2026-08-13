Marcelo Gallardo, cerca de ir a una Selección que hizo historia en el Mundial 2026

El nombre de Marcelo Gallardo volvió a estar presente en el fútbol después de que una selección que viene de jugar el Mundial 2026 y hacer historia planee contratarlo. Si bien hasta el momento son sólo rumores, el "Muñeco" también dio indicios de la posibilidad de volver a su trabajo habitual que dejó en River Plate por los malos resultados. Con varios meses de estar libre, el DT más ganador de la historia del "Millonario" podría encabezar un nuevo proyecto al frente de Ecuador.

Marcelo Gallardo se perfila para ser DT de la Selección de Ecuador después del Mundial 2026

Según se filtró en las últimas horas, el entrenador con pasado en Núñez y en el Al-Ittihad de Arabia Saudita tuvo una charla informal con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), con lo cual hubo un acercamiento. Ya sin Sebastián Beccacece al frente de la "Tri" incluso después del triunfo memorable a Alemania para avanzar a 16avos, el plan del organismo es tener en el banco a un experimentado técnico para volver a dar pelea en los frentes que dispute.

A dos años de una nueva edición de la Copa América, el comienzo de las Eliminatorias y la próxima Copa del Mundo, que el nacido en Merlo tome las riendas en este momento sería vital para preparar lo que viene.

Las declaraciones de Gallardo con los que anticipó que volverá a dirigir

Con respecto a su futuro en el fútbol, el propio Marcelo Gallardo dio indicios en pleno Mundial 2026 cuando formaba parte de las transmisiones de ESPN Premium junto a Sebastián "Pollo" Vignolo, Mariano Closs, Carlos Tevez y Sergio "Kun" Agüero. "Hasta acá llegó mi participación. Tenía obligaciones que tenía que cumplir", esbozó en una de sus últimas apariciones y fue Closs quien aseveró. "Obligaciones de técnico. Se fue a laburar de lo que también labura".

Por otro lado, reapareció en Córdoba el pasado sábado 8 de agosto para ver a su hijo Matías, quien viste los colores de Instituto y cuando le consultaron si iría a dirigir al exterior respondió: "No, no. Tranquilo que no".

Los rumores que vinculan a Gallardo para ser DT de Independiente

Gustavo Quinteros quedó en la cuerda floja del "Rojo" de Avellaneda tras la derrota sufrida ante Atlético Tucumán por 4 a 0 y la eliminación de la Copa Argentina. Ante esta situación, si bien no dejó el cargo, el "Muñeco" ya sonó en el "Rey de Copas". Favio "Pipi" Novello contó en Picado TV que Independiente "va a llamar a Gallardo para ser el nuevo DT". Por supuesto, en principio restará saber qué pasará con el entrenador actual y que luego el ídolo "Millonario" decida.

Marcelo Gallardo se perfila para ser el nuevo DT de Ecuador

Los números de Gallardo como DT