El inesperado refuerzo en la defensa que River tendrá ante Argentinos

El calendario del Torneo Clausura señala que River deberá recibir a Argentinos Juniors en el contexto de una racha de cuatro derrotas consecutivas. Los hinchas piden la salida de Eduardo Coudet, mientras que la dirigencia mantiene su respaldo al entrenador. En el medio, se produjo la recuperación de un defensor que puede dar una mano y solucionar varios de los problemas que el equipo padece dentro de la cancha.

En el partido de Reserva frente a Godoy Cruz, Tobías Ramírez volvió a sumar minutos de manera oficial y lo hizo durante los 90 minutos. Se trata de una práctica habitual que realizan los equipos para que sus jugadores profesionales puedan completar sus procesos de recuperación y, al mismo tiempo, recuperar ritmo de competencia oficial. Los movimientos del zaguero fueron interesantes, al punto de que es considerado para el domingo.

Hay que recordar que el defensor fue incorporado en el Torneo Apertura, pero tan solo tuvo la posibilidad de disputar un partido frente a Racing. Luego, el parte médico de River informó la presencia de una dolencia en la rodilla que demandó un paso por el quirófano. Todo con el objetivo de tratar un síndrome meniscal externo en la rodilla derecha, una lesión de la que fue recuperándose con el paso de las semanas.

Al punto que Tobías Ramírez no pudo realizar la pretemporada de manera completa porque estuvo abocado a tareas específicas con el objetivo de que su rodilla se recuperara de manera correcta y no hubiera que lamentar secuelas en las semanas siguientes. Se estima que, una vez que esté en condiciones, podría ser titular y formar una interesante dupla junto a Nicolás Otamendi.

La defensa de River

Fue uno de los aspectos más importantes en este último mercado de pases. Esto se debe a que Eduardo Coudet, junto con la dirigencia, decidió separar del plantel a Matías Viña, Fabricio Bustos, Germán Pezzella y Paulo Díaz. De los mencionados, el zaguero chileno fue el único que logró encontrar un equipo y marcharse antes de quedar entrenándose de manera diferenciada. Los demás siguen esperando por ofertas.

El caso del lateral uruguayo es particular porque su pase le pertenece a Flamengo, pero River lo tiene a préstamo. De continuar en el plantel y sumar minutos, se activaría una obligación de compra de 5 millones de dólares. Algo que los directivos consideraron exagerado y por lo que solicitaron que se rescinda el acuerdo que se había firmado al comienzo de la vigente temporada.

También hay que considerar que el joven Ulises Giménez fue cedido a préstamo a Sarmiento de Junín con el objetivo de que pudiera tener el rodaje que se le iba a complicar conseguir en Primera. La decisión es clara: para Eduardo Coudet, sus centrales son Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Tobías Ramírez. Los demás deberán salir a buscar minutos en otro lugar.

Mientras que los laterales quedarán compuestos por Gonzalo Montiel, Giovanni González, Marcos Acuña y Francisco Ortega. Dos de ellos llegaron en el último mercado y tendrán que adaptarse rápidamente o, de lo contrario, podrían ser marginados del plantel y buscar una salida, porque no estuvieron a la altura de las exigencias que implica vestir la camiseta de River.



