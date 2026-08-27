Cuándo debuta Leonardo Ponzio como entrenador de River

La noche del miércoles expuso la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana después de perder por 8-7 frente a Independiente Santa Fe en la tanda de los penales tras empatar 1 a 1 en el global. Esto provocó que Eduardo "Chacho" Coudet renunciara en la madrugada del jueves y que se produzca un llamado de emergencia hacia la figura de Leonardo Ponzio pensando en el próximo encuentro, que será frente a Banfield en el sur de Buenos Aires.

Stéfano Di Carlo, presidente de la institución, confirmó que el "León" estará al frente junto a Marcelo "Pichi" Escudero para lo que viene, aunque sólo será un interinato. Mientras tanto, la dirigencia del "Millonario" trabajará en la contratación de un nuevo cuerpo técnico. Hasta el momento hay varios candidatos a la vista mientras los hinchas piden por Ramón Díaz.

Cuándo debuta Ponzio como DT de River

El duelo que lo tendrá al "León" como entrenador acompañado de Escudero tendrá lugar el próximo domingo 30 de agosto a las 15 horas en el Estadio Florencio Sola. El visitante contará con parte de su público en el recinto para este compromiso clave en el que buscarán resurgir en el campeonato después de un flojo arranque. Si bien Ponzio cumple actualmente otra función, esta vez le tocará hacerse cargo del plantel en un momento más que difícil.

Hay que recordar que el exjugador se encuentra trabajando dentro del club en el área de las divisiones inferiores. Mientras que en el pasado formaba parte de la Secretaría Técnica que compartía con Enzo Francescoli, en la que se encargaban de buscar refuerzos para el plantel profesional. Sin embargo, el cambio de dirigencia provocó que haya un reacomodamiento de figuras.

Leonardo Ponzio en su etapa como futbolista de River

El ciclo de Eduardo Coudet como DT de River

Eduardo Coudet comenzó en marzo de este año como entrenador de River y desde entonces estuvo presente en 27 partidos de manera oficial, además de llevar a cabo una pretemporada que fue considerada bastante polémica porque solo contó con 15 jugadores de campo para entrenar. Algo que obligó a salir a buscar jugadores amateurs con el fin de llevar a cabo duelos informales.

Por otro lado, se desprende que el entrenador recolectó 13 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Este último punto es otra polémica, debido a que coleccionó varias de manera consecutiva. Pero con el detalle de que en el medio hay una caída en el Superclásico frente a Boca y una final perdida de manera casi insólita ante Belgrano de Córdoba.

Eso no es todo porque también se tiene que sumar una eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi. Un verdadero golpazo que los hinchas sintieron como el final del ciclo y desde entonces los reclamos en las redes sociales se hicieron más que presentes. Aunque el punto final fue la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe después de estar ganando y realizar una serie de cambios en el equipo que lo llevó a retroceder en vez de ir a buscar el segundo tanto que permita aumentar la diferencia en el marcador, en vez de evitar la llegada de los penales.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026