Dibu Martínez acordó su salida de Aston Villa y será refuerzo del Chelsea

Emiliano Martínez tiene todo acordado para convertirse en nuevo arquero del Chelsea y ponerle punto final a su etapa en Aston Villa. Según informó el periodista Gastón Edul, ambos clubes del fútbol inglés alcanzaron un acuerdo de palabra para concretar la transferencia del arquero de la Selección Argentina por una cifra cercana a los 7,5 millones de libras.

El 'Dibu', que atajó en 394 presentaciones para los 'Villanos' y fue parte del plantel campeón de la Europa League en la pasada temporada, firmará un contrato por dos años, hasta junio de 2028, con una opción para extender su vínculo hasta mediados de 2029.

Dibu Martínez al Chelsea: cómo se produjo la llegada del arquero argentino

La salida del arquero argentino se produce después del Mundial 2026 que disputó con la 'Albiceleste' y un parate en el que había perdido terreno en la consideración de Unai Emery. Aston Villa incorporó al japonés Zion Suzuki, procedente del Parma, mientras que el entrenador había elegido a Marco Bizot como titular, por lo que las posibilidades de Martínez de sumar minutos eran reducidas.

Durante el año pasado, el marplatense también había buscado una salida y mantuvo conversaciones con el Manchester United, aunque aquella transferencia no se concretó. Ahora, finalmente, todo parece indicar que en los próximos días se sumará como refuerzo del conjunto londinense.

El anuncio del acuerdo entre Aston Villa y Chelsea por Dibu Martínez.

Con su llegada al Chelsea, Martínez resignará la posibilidad de disputar la Champions League y no jugará ninguna competencia europea durante esta temporada, ya que se incorporará al equipo dirigido por Xabi Alonso que no logró meterse en competiciones internacionales.

Los números de Dibu Martínez en su carrera

Clubes : Getafe de España; Oxford United, Arsenal, Sheffield, Rotherham, Wolverhampton, Reading y Aston Villa de Inglaterra.

: Getafe de España; Oxford United, Arsenal, Sheffield, Rotherham, Wolverhampton, Reading y Aston Villa de Inglaterra. Partidos jugados : 394

: 394 Goles recibidos : 470

: 470 Vallas invictas : 122

: 122 Títulos: Community Shield 2014, 2015 y 2020; FA Cup 2015, 2017 y 2020 con el Arsenal; Copa América Brasil 2021, Copa América Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina; UEFA Europa League 2025/2026 con el Aston Villa.

Qué dijo el DT del Aston Villa y por qué Dibu Martínez no llegó a Juventus

"Nos transmitió la posibilidad de tener otro reto en su carrera. No sólo ahora, sino también el año pasado estaba pensando en la posibilidad de cambiar", aseveró el entrenador español en conferencia de prensa acerca del arquero de la Selección Argentina en la previa del debut de su equipo en la Premier League. A su vez, lo definió como fantástico más allá de que ya no tendrá lugar en el primer equipo.

Por otro lado, la Juve" había mostrado interés en contratar al arquero argentino y llegó a presentar una propuesta cercana a los 6 millones de euros. Sin embargo, Aston Villa pretendía obtener al menos 15 millones para desprenderse del campeón del mundo. La diferencia económica fue uno de los principales obstáculos para avanzar en la operación. A eso se sumaron las dudas de la dirigencia italiana relacionadas con el estado físico del arquero y el equipo italiano buscó otra alternativa.