Barcelona reveló la charla secreta por Julián Álvarez y expuso al Atlético de Madrid

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, reveló públicamente las gestiones formales que realizó la institución catalana para intentar contratar al delantero argentino Julián Álvarez. En declaraciones televisivas emitidas por ESPN en el programa F12, el mandatario blaugrana explicó los pormenores de las conversaciones directas que mantuvo con la cúpula dirigencial del Atlético de Madrid y ratificó que la propuesta económica continúa sobre la mesa.

Laporta contextualizó el inicio de las tratativas y remarcó el respeto institucional hacia el conjunto de la capital española: "En su momento, el Barça hace una oferta al Atlético de Madrid por Julián. Una oferta que nosotros consideramos que es importante, muy importante, porque además nuestro entrenador tiene pues un verdadero interés por el jugador".

La llamada a Miguel Ángel Gil y la postura inicial

El máximo directivo del club culé detalló que se comunicó de forma personal para avanzar en la operación. "Esta oferta la ratifico por teléfono en una llamada personal al señor Miguel Ángel Gil para confirmarle que queremos al jugador. Él me dice que no venden porque no tienen alternativa y yo le digo: 'Cuando tengas alternativa, si está dentro de esta ventana de verano, nosotros estamos ahí para, bueno, pues si queréis entonces vender, pues estar en disposición de adquirir los servicios del jugador'", relató Laporta.

Ante la respuesta inicial del dirigente del conjunto colchonero, la conducción deportiva del club catalán optó por poner una pausa momentánea en las gestiones. "Miguel Ángel me vino a decir que ellos no tenían la intención de vender, insisto, porque no tenían alternativa. Yo hablé con Deco y le dije: 'Mirá, dejalo en stand-by porque parece ser que al no haber alternativa, no venden'", agregó el dirigente.

Las sospechas de negociaciones cruzadas y la vigencia de la oferta

Pese a la negativa recibida por la supuesta falta de reemplazo para el atacante, la directiva del Barcelona tomó conocimiento de otros movimientos en el mercado europeo. "¿Qué ocurre? Que luego nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está pues en negociaciones con otros clubes o hablando con otros clubes para ver la posibilidad de vender a Julián. Claro, esta información a nosotros nos genera una situación de que sí mantenemos la oferta y que nos gustaría que nos lo vendieran a nosotros, no a otro club", explicó Laporta.

Frente a este escenario, la entidad catalana buscó precisiones a través de intermediarios. "Hicimos gestiones a través de personas de nuestra confianza, que también tienen relación con los dirigentes del Atlético de Madrid, y nos confirmaban que no vendían, pero después seguíamos teniendo la información de que había gestiones", señaló la máxima autoridad barcelonista.

La intención del jugador y la búsqueda de un entendimiento

Laporta destacó además el interés del propio futbolista en sumarse al proyecto blaugrana: "Dicho eso, nosotros no nos hemos movido más que para decir que la propuesta del Barça, la oferta del Barça está vigente para el caso de que quieran vender. Es vox pópuli, parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto nosotros mantenemos nuestra ilusión y nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador".

Para concluir, el titular del Barcelona subrayó la conducta de su institución en el actual periodo de transferencias y reiteró la voluntad de llegar a un acuerdo formal: "El Barça ha estado a la altura de las circunstancias como hemos estado a la altura cuando hemos fichado a otros jugadores de otros clubes en esta ventana de verano, que hablando con los clubes nos hemos entendido. Nos gustaría entendernos con el Atlético de Madrid. Mantenemos nuestra propuesta y ojalá haya un entendimiento entre los dos clubes para que, si venden al jugador, sea el Barça quien pueda adquirir los servicios de Julián Álvarez".