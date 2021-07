Juegos Olímpicos Tokio 2020: Fernanda Russo, fuera de la final

La joven tiradora argentina quedó eliminada de la carrera por la medalla en la categoría rifle de aire. De todas formas, todavía no terminó su participación.

La cordobesa Fernanda Russo fue la encargada de abrir la acción de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero, a pesar de la gran ilusión que generaba, no pudo hacer pie y culminó en la 40ma. posición en la etapa clasificatoria de 50 competidoras. Con este resultado, la joven criada en la provincia de La Rioja quedó afuera de la final de los rifle de aire femenino a 10 metros. Más allá del resultado, su participación aún no terminó.



Quien fue ganadora de la medalla de bronce en los últimos Juegos Panamericanos de Lima y que se ganó todos los aplausos en los juegos de Río de Janeiro 2016, acumuló un puntaje total de 618,9 puntos en sus seis tandas de intentos de 10 tiros. La tiradora de 21 años sumó parciales de 101,5; 104,4; 103,0; 103,9; 103,8 y 102,3, respectivamente. En primer lugar quedó la noruega Jeanette Duestad, con 632,9, siendo récord olímpico.



Tras quedar afuera de la tan ansiada final, Russo dialogó con Gonzalo Bonadeo por TyC Sports y manifestó: "Esperaba mucho más, me pesó mucho el comienzo. Venía bien, pero me pegó el cimbronazo de estar en los Juegos. Me tranquilicé, levanté, pero ya era tarde. Aunque dejé todo y estoy contenta por ser olímpica por segunda vez". Recordemos que en la última cita olímpica había finalizado en la 20ma. posición.



¿Cómo le fue al resto de las clasificadas? Para la etapa decisiva, en busca de una medalla y el podio, quedan las ocho primeras. Estas, sumadas a Duestad, fueron la surcoreana Heemoon Park (631,7 puntos); la estadounidense Mary Tucker (631,4); la surcoreana Eunji Kwon (630,9); la francesa Oceanne Muller (630,7); la china Qian Yang (628,7); la suiza Nina Christen (628,5) y la rusa Anastasia Galashina (628,5).



De todas formas cabe destacar que no es el final de su participación en Tokio 2020. Tras finalizar su participación en la modalidad individual, tras promediar 10.315, tiene que participar por la modalidad mixta de carabina de aire comprimido, también a 10 metros. Esta se realizará el próximo martes 27 de julio, de las 1.15 hs, en pareja con el tirador santafesino Alexis Eberhardt. "Esperemos que la próxima sea mejor. Me queda el mixto el 27, no me voy a rendir", sentenció.

Beach Volley: Azaad y Capogrosso no pudieron con Brasil

Los argentinos Julián Azzad y Nicolás Capogrosso debutaron en la disciplina de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ante Brasil -integrado por Alison Cerutti y Alvaro Morais Filho- por 2-0. Los parciales del primer encuentro en la cancha del Parque Shiokaze fueron 21-16 y 21-17. Este duelo fue el correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

El próximo encuentro que disputará la dupla argentina será el miércoles a la mañana vs. Países Bajos, integrado por Alexander Brouwer y Robert Meeuwsen. Mientras que, por otro lado, el cierre de la fase preliminar será contra los estadounidenses Philip Dalhausser y Nicholas Lucena, el jueves por la noche. Por su parte, el beach volley femenino hará lo propio en las últimas horas del día: en el mismo escenario, las argentinas Ana Gallay y Fernanda Pereyra se medirán también ante Brasil.

