Juegos Olímpicos de Tokio 2020: Luis Scola, el guía de la ilusión argentina

El jugador argentino no solo es el capitán del equipo, también es uno de los basquetbolistas más importantes de la historia. Más allá de su edad, su vigencia es total.

Durante la última semana, la Selección Argentina de básquet volvió a demostrar que tiene un fuego interior diferente. Después de un magro debut frente a Eslovenia, la levantada ante España y el triunfo ante Japón, el equipo argentino se ganó la chance de luchar en cuartos de final en los Juegos Olímpicos. Con Luis Scola y Facundo Campazzo, la ilusión se mantiene intacta.

La última imagen del partido ante Japón lo dejó bien marcado: este equipo tiene corazón. Desde los más jóvenes hasta los más grandes todos se arrojan al piso por la pelota. Uno de ellos es Luis Scola que, con 41 años, ya batió todos los récords de presencias y sigue en aumento. Desde su debut en un Juego Olímpico pasaron 17 años, pero como dice el refrán, el viento es viejo, pero todavía sopla.

Con este torneo, Luis Scola es el jugador de básquet que más estuvo en torneos grandes. Desde su salida en un club de barrio de Ciudad Jardín (AFALP), hasta su paso por el Club ciudad y luego en Ferro, el crecimiento de “Luifa” fue descomunal. Ganó todo en España y pasó años en la NBA. Sin embargo, más allá de su carrera propia, hay algo que nunca desconoció: la Selección Argentina. Es el único jugador activo -de todos los países- en haber jugado 10 torneos grandes con el equipo de su país. Cinco Mundiales y Cinco Juegos Olímpicos.

Más allá de sus datos, vale decir que se convirtió en el cuarto máximo anotador en la historia de los Juegos Olímpicos y que sus números se mantienen intachables. Hasta el partido con Australia en Tokio 2020, Luis Scola promedió: 27 minutos por partido y 19,7 puntos por partido. Es decir, desde Atenas 2004 -que promedió 17,6 puntos por partido) a la actualidad mucho no cambió. En Beijing 2008 (18,8 promedio), en Londres 2012 (18,0 promedio) y en Río 2016 (14,8 promedio). Siempre manteniéndose al máximo nivel.

Scola volvió a tener ese rol ascendente que lo tuvo como punta de lanza en el Mundial de China en 2019

Durante los Juegos, además, Scola volvió a tener ese rol ascendente que, por ejemplo, lo tuvo como punta de lanza en el Mundial de China en 2019. En aquel entonces, sorprendió con una declaración previa al decir que el "equipo estaba para cosas grandes" y, finalmente, alcanzó el segundo puesto en plena renovación. Esta vez, durísimo, lanzó: "Me preocupan algunos malos hábitos, como protestar demasiado, de simular mucho o por esas protestas no bajar a defender. No tenemos tanto talento para darnos ese lujo".

El trabajo y la ascendencia de Luis Scola sobre el resto del grupo no solo se ve en su día a día o dentro de la cancha, Facundo Campazzo, otro de los lideres del equipo, lo tiene en claro y en charla con TyCSports disparó: "No hay nadie como él. Hay que tomar dimensión de lo que tenemos al lado nuestro. Es una leyenda que todavía está jugando a un nivel increíble. Tenemos que ser alumnos con él. Viéndolo cómo se prepara, cómo entrena, es un lujo".