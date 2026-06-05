Joven astro del Barcelona Yamal gana el premio al mejor jugador de la temporada en LaLiga española

LaLiga española anunció el viernes que el extremo del Fútbol Club Barcelona Lamine Yamal fue nombrado Jugador de la Temporada.
El atacante de 18 años ayudó al Barça a revalidar el título, se convirtió en el primer futbolista en ganar el premio al Jugador del Mes de la liga tres veces en una misma temporada y terminó como máximo artillero liguero del club con 16 goles y 11 asistencias.
El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, fue nombrado Entrenador del Año el jueves.
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El Barça declaró en un comunicado que Yamal es "un auténtico dolor de cabeza para las defensas rivales, que se han esforzado por detener los recursos ofensivos del azulgrana".
"Más allá de los intangibles, el joven de Rocafonda ha firmado 16 goles y 11 asistencias. Ningún otro jugador de la Liga ha repartido más pases de gol que él", agregó.
Se espera que Yamal, que ha estado varias veces de baja por problemas en la ingle esta temporada, esté en forma para jugar con España en el Mundial que comienza la próxima semana en Canadá, México y Estados Unidos.
Se perdió los últimos seis partidos de la temporada con el Barcelona debido a una lesión en el tendón de la corva.
Yamal irrumpió con fuerza en la escena futbolística a los 16 años y fue pieza clave en la cuarta victoria de España en la Eurocopa de 2024, un récord para la selección.
Con información de Reuters