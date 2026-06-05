Joven astro del Barcelona Yamal gana el premio al mejor jugador de la temporada en LaLiga española

Lamine Yamal, de España, después del partido amistoso ante Irak

LaLiga española ​anunció el viernes que el extremo del Fútbol Club Barcelona Lamine ‌Yamal fue nombrado ‌Jugador de la Temporada.

El atacante de 18 años ayudó al Barça a revalidar el título, se convirtió en el primer futbolista en ganar el premio al Jugador del Mes de ​la liga ⁠tres veces en una misma temporada ‌y terminó como máximo artillero ⁠liguero del club con ⁠16 goles y 11 asistencias.

El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, fue nombrado ⁠Entrenador del Año el jueves.

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El Barça ​declaró en un comunicado ‌que Yamal es "un auténtico ‌dolor de cabeza para las defensas ⁠rivales, que se han esforzado por detener los recursos ofensivos del azulgrana".

"Más allá de los intangibles, el ​joven de ‌Rocafonda ha firmado 16 goles y 11 asistencias. Ningún otro jugador de la Liga ha repartido más pases de gol que ⁠él", agregó.

Se espera que Yamal, que ha estado varias veces de baja por problemas en la ingle esta temporada, esté en forma para jugar con España en el Mundial que comienza la próxima ‌semana en Canadá, México y Estados Unidos.

Se perdió los últimos seis partidos de la temporada con el Barcelona debido a una lesión en el tendón de ‌la corva.

Yamal irrumpió con fuerza en la escena futbolística a los 16 años y ‌fue pieza ⁠clave en la cuarta victoria de España en la Eurocopa ​de 2024, un récord para la selección.

Con información de Reuters