Peligra el histórico CeNARD por decisión de Javier Milei: "Se está cayendo a pedazos"

La mala noticia del gobierno de Javier Milei para el CeNARD.

La gestión de Javier Milei, el presidente de la Nación, continúa desfinanciando al deporte argentino y una muestra cabal de ello es el ajuste en el histórico CeNARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo). Después de haber concretado 30 despidos a comienzos del 2024, ahora ya suman 100 en total desde que asumió el mandato de la ultraderecha de la mano de La Libertad Avanza, allá por diciembre del 2023.

La motosierra del jefe de Estado sigue en esta ocasión en el emblemático sitio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado a pocos metros del Estadio Monumental de River Plate. Allí se entrenaron, entre otros, Las Leonas (la Selección Argentina de hockey sobre césped), la exnadadora Delfina Pignatiello, el boxeador Yamil Peralta y tantas otras figuras de otras disciplinas profesionales en este país.

Preocupante presente del CeNARD por culpa de Milei: "Ya casi no hay actividad"

De acuerdo con la información del portal Doble Amarilla, personas que trabajan allí aseguraron que el lugar "está abandonado", "ya casi no hay empleados" y "no hay actividad", por lo que el Centro "se está cayendo a pedazos". Otras de las acciones que llamó la atención durante las últimas horas es que taparon con cal el nombre de Juan Domingo Perón en el cartel del teatro, ya que es un monumento cultural. Al mismo tiempo, están cerrando los predios de la Secretaría de Deportes de la Nación en Ezeiza, cartera que comanda Daniel Scioli.

Ante la consulta del portal Doble Amarilla a la Subsecretaría de Deportes acerca de los más de 30 despidos que se acumularon en lo que va del 2025, respondieron que "son los contratos que se renuevan o no, año a año. Estos son los que no se renovaron en enero”. Y sentenciaron: "El 31 de marzo vencen contratos, algunos de los cuales decidimos no renovar porque no concurren al organismo, no cumplían los horarios, y dejaron de funcionar los programas o las Direcciones”.

El temor sobre lo que puede pasar en el CeNARD tiene su correlación con lo sucedido en otras dependencias estatales y que, en esta ocasión, tiene al deporte como lugar para ser ajustados. Si bien desde la Secretaría de Ambiente, Deporte y Turismo no especificaron de cuántas puede ser el recorte final de la planta, que actualmente tiene alrededor de 300 empleados entre las sedes de Núñez, la pista de Remo y el Centro de Ezeiza.

Según informaron diversas fuentes contactadas por El Destape a inicios del 2024, hay varios programas que dejaron de funcionar o que empezaron a tener complicaciones con respecto a cómo puede seguir su desarrollo a futuro. Los Juegos Nacionales Evita, por ejemplo, que depende de la Secretaría de Deportes, corren riesgo porque no se conoce -hasta el momento- si la partida presupuestaria para su normal desarrollo está habilitada. Los problemas comenzaron allá por marzo del 2024, a sólo cuatro meses del arranque de los Juegos Olímpicos de París.

Si bien los programas que desarrolla la subsecretaría de Deportes no están todos ligados al alto rendimiento deportivo, en este punto también se generó otro foco de conflicto que tiene que ver con las últimas palabras del actual responsable del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), Diógenes de Urquiza. El director del organismo concedió una entrevista a La Nación e hizo hincapié en los próximos pasos a seguir con los deportistas que están en la alta competencia. En este punto, a diferencia de lo que suele decir Milei, De Urquiza afirmó que "la plata está" y aseguró que las arcas deportivas tienen fondos, aunque advirtió: "La estamos redireccionando, evaluando cómo se ejecuta y determinando hacia dónde ir".