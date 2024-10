Una histórica de Las Leonas revivió la bronca con Peillat en los Juegos Olímpicos: "Yo no"

Una histórica de Las Leonas revivió el cruce con Peillat tras los Juegos Olímpicos.

Una histórica de Las Leonas revivió la bronca con Gonzalo Peillat, luego de que el jugador argentino nacionalizado alemán le anotara un gol a la "Albiceleste" y se lo gritara a pleno en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquella actitud polémica por parte de quien ganó la medalla de oro con Los Leones en Río de Janeiro 2016 llamó la atención entre sus compatriotas, y una de las que salió a cruzarlo con firmeza fue nada menos que Belén Succi.

La arquera de 38 años, quien ya se retiró del Seleccionado, le brindó una entrevista al canal DeporTV y allí fue consultada por la alegría de su colega cuando le anotó al combinado nacional, en los cuartos de final del mencionado torneo en la capital de Francia. Peillat hizo el 2-1 transitorio para lo que luego fue la victoria por 3-2 de los teutones, que de esa forma eliminaron a los argentinos y posteriormente consiguieron la presea plateada.

Belén Succi cruzó a Peillat por gritarles el gol a Los Leones en los Juegos Olímpicos: "Soy muy argentina"

La guardavalla, ya retirada de Las Leonas, disparó en DeporTV: "Uno puede enojarse, criticar y todo. Yo no avalo tanto el hate (odio) de las redes sociales, ya fue mucho...". En esta línea, uno de los símbolos del Seleccionado femenino indicó que "más allá de lo que dijo cada uno, le pusieron más el foco a él que a Los Leones". "Eso me dolió más, en realidad estaban jugando los chicos en un Juego Olímpico, con lo que les costó llegar, con lo que se entrenaron y todo", amplió.

Al mismo tiempo, Succi reflexionó acerca de Peillat que "quizás él ya hizo su duelo, ya se siente alemán, no considera que los chicos son sus amigos. Es una cuestión de él, de cada uno. Después, si ya es juzgable o no juzgable está en cada uno, la realidad es que ya no se siente argentino". Por último, opinó cómo hubiera sido esta cuestión si sucedía con una ex Leona: "Si me lo gritás en la cara... Si ya no sentís nada, no somos amigos ni hay compañerismo, no voy a perder el tiempo con vos. Justamente, lo que le hicieron así fue darle más foco y más atención. No creo que alguna de las chicas haga algo así. No, no... Yo no podría jugar para otro país, soy muy argentina".

Belén Succi, una histórica de Las Leonas que fulminó a Peillat.

Las medallas de Belén Succi con Las Leonas