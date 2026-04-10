Seleccionador de la sub-21 italiana, Baldini, dirigirá a la absoluta en amistosos de junio

Copa Mundial de la FIFA - Clasificación UEFA - Final - Bosnia-Herzegovina - Italia

​Italia, que se quedó fuera de la fase ‌final del ‌Mundial por tercera vez consecutiva, volverá a la acción en junio con dos partidos amistosos bajo la dirección del seleccionador sub-21, Silvio ​Baldini, que ⁠se hará cargo del ‌equipo para los ⁠encuentros contra Luxemburgo ⁠y Grecia, informó el viernes la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El ⁠fracaso de Italia para clasificarse ​para el Mundial ‌de este año ‌en Norteamérica provocó la dimisión ⁠del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, en medio de la presión ​política, ‌y la renuncia del exarquero Gianluigi Buffon como jefe de la delegación del equipo. El ⁠seleccionador, Gennaro Gattuso, también dejó su cargo.

Italia se enfrentará a Luxemburgo a domicilio el 3 de junio antes de medirse a Grecia el 7 ‌de junio en Creta.

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La selección comenzará su andadura en la quinta edición de la Liga de Naciones de la ‌UEFA en septiembre, donde se encuentra en el Grupo 1 ‌de ⁠la Liga A junto a Francia, Bélgica ​y Turquía.

Con información de Reuters