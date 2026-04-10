Seleccionador de la sub-21 italiana, Baldini, dirigirá a la absoluta en amistosos de junio

Italia, que se quedó fuera de la fase final del Mundial por tercera vez consecutiva, volverá a la acción en junio con dos partidos amistosos bajo la dirección del seleccionador sub-21, Silvio Baldini, que se hará cargo del equipo para los encuentros contra Luxemburgo y Grecia, informó el viernes la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).
El fracaso de Italia para clasificarse para el Mundial de este año en Norteamérica provocó la dimisión del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, en medio de la presión política, y la renuncia del exarquero Gianluigi Buffon como jefe de la delegación del equipo. El seleccionador, Gennaro Gattuso, también dejó su cargo.
Italia se enfrentará a Luxemburgo a domicilio el 3 de junio antes de medirse a Grecia el 7 de junio en Creta.
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La selección comenzará su andadura en la quinta edición de la Liga de Naciones de la UEFA en septiembre, donde se encuentra en el Grupo 1 de la Liga A junto a Francia, Bélgica y Turquía.
Con información de Reuters