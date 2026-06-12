Irlanda jugará partido contra Israel en un campo neutral y a puerta cerrada tras protestas

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de la FIFA, la FAI e Irlanda ondean en el edificio de la sede de la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI), en Dublín

La ​República de Irlanda disputará su próximo partido de la Liga de Naciones contra Israel en un campo neutral ‌y a puerta cerrada, ‌informó el viernes la Asociación de Fútbol de Irlanda, tras las protestas de jugadores y aficionados por el número de muertos entre la población civil palestina durante la guerra en Gaza.

Irlanda tenía previsto recibir a Israel en el estadio Aviva de Dublín el 4 de octubre, mientras que también ​se espera que ⁠el partido del 27 de septiembre, designado como partido en ‌casa de Israel, se dispute en un ⁠campo neutral.

Sin embargo, futbolistas, aficionados y ⁠personalidades irlandesas lanzaron una campaña para pedir el boicot del partido.

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"Tras consultar con diversas partes interesadas, la Asociación considera que los ⁠retos operativos podrían afectar a la celebración del partido ​en territorio nacional, por lo que el ‌encuentro se disputará fuera del ‌estadio Aviva", dijo la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI, ⁠por su sigla en inglés) en un comunicado.

Casi 73.000 personas han perdido la vida en Gaza desde que comenzó la guerra, la mayoría de ellas civiles, según las autoridades ​sanitarias de ‌Gaza.

Israel lanzó su ofensiva después de que militantes liderados por Hamás cruzaran la frontera, matando a 1.200 personas y tomando como rehenes a 251 israelíes y extranjeros el 7 de octubre de 2023.

Irlanda ha sido ⁠uno de los países de la Unión Europea que más abiertamente ha criticado la guerra de Israel en Gaza, y a finales de 2025 los miembros de la FAI votaron por abrumadora mayoría a favor de que su junta directiva solicitara a la UEFA la suspensión inmediata de la Asociación de Fútbol de ‌Israel de las competiciones europeas.

Expertos de las Naciones Unidas han pedido a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel del fútbol internacional, citando un informe de la Comisión de Investigación de la ONU que afirmaba que Israel había ‌cometido genocidio durante la guerra en Gaza.

Israel ha negado haber cometido genocidio y ha calificado el informe de escandaloso.

La declaración de la ‌FAI indicaba que ⁠la Asociación Palestina de Fútbol había "expresado su agradecimiento por las posiciones de principios adoptadas por la ​Asociación de Fútbol de Irlanda en apoyo de los derechos del pueblo palestino y de los deportistas palestinos".

Con información de Reuters