Interés por el fútbol está aumentando en toda Norteamérica de cara al Mundial: estudio

El futbolista estadounidense Auston Trusty comparte con los aficionados durante un entrenamiento en el Great Park Sports Complex, Irvine, California, EEUU.

La ​base de aficionados al fútbol en Norteamérica ha crecido un 10,9%, hasta superar los 136 millones ‌de personas en los ‌últimos cinco años, según un informe publicado el martes por Nielsen, que destaca el creciente interés de cara al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El estudio, que abarca las tendencias de audiencia en los tres países anfitriones, reveló que ​el debut de ⁠Lionel Messi con el Inter Miami CF en ‌la Leagues Cup de 2023 provocó un ⁠aumento del 173% en la ⁠audiencia lineal en comparación con la media del torneo.

"La MLS Cup registró un aumento del 97% con respecto a ⁠2024 gracias a la victoria del Inter Miami, ​lo que demuestra que el fútbol ‌nacional también está cosechando los ‌beneficios de este mayor interés", escribió Nielsen.

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Estados Unidos ⁠cuenta con la cuarta mayor base de aficionados al fútbol a nivel mundial, con 62,5 millones de seguidores, según el informe.

"El nuevo informe de Nielsen ​ilustra el ‌profundo y cuantificable aumento de la popularidad del fútbol en Norteamérica, lo que refuerza la decisión de celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el continente", afirmó ⁠un portavoz de la FIFA.

Cerca del 64% de los encuestados espera que su interés por este deporte siga creciendo, mientras que casi una cuarta parte de los aficionados se ha aficionado al fútbol en los últimos cinco años, según el informe. Casi siete de cada diez afirmaron ‌que su interés había aumentado en los últimos tres años a medida que se acerca el torneo.

México sigue siendo el mercado más fuerte de la región, donde el fútbol lidera todos los deportes con un 63% de ‌participación, mientras que ocupa el cuarto lugar en Estados Unidos y el tercero en Canadá.

El informe señala que los ‌aficionados estadounidenses tienden ⁠a ser más jóvenes y con mayor poder adquisitivo, ya que el 76% pertenece ​a las generaciones milenial y Z, y la participación femenina es mayor que en Europa.

Con información de Reuters