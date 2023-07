La revolución Messi llegó a Estados Unidos y cambia el mercado de la MLS

El jugador argentino llegó a la MLS. Más allá de lo que significa su estadía en el Inter de Miami, en Argentina también se espera un crecimiento exponencial de todo lo que se mueve alrededor de su figura.

Desde que se conoció que Lionel Messi iba a llegar al Inter de Miami se produjo una revolución en el fútbol. El mejor jugador del mundo había tomado la decisión de subirse a una Liga "en formación" tras la negativa con el Barcelona. Es que, el crack argentino, tenía ganas de tener una temporada más "amigable" o, en todo caso, luchar por algo con el club que más le dio a su carrera, pero finalmente tras las idas y vueltas se decidió por ir a Estados Unidos. Esta decisión significó un cambio de paradigma que ejerció un salto de exposición en todo nivel. Pero esta nueva aventura además significó un cambio rotundo en los precios, las ventas y en cómo se mirará la Major League Soccer.

Un índice que se tiene muy poco en cuenta pero que marca lo que significa Lionel Messi es el dinero que genera más allá de su presencia en el fútbol. Una de las razones principales es el impacto turístico que, de por sí, tiene el propio crack. En 2020, cuando se fue del Barcelona, Ana Bastida, quien trabajó como gerente de marca turismo deportivo de la Agencia Catalana de Turismo había asegurado a EFE que la presencia de "una figura conocida como Messi con el Barcelona tiene un efecto multiplicador sobre la proyección de marca de la ciudad de Barcelona y, por lo tanto, también de Cataluña". Si bien no hay datos específicos, sí se se conoció que el Fútbol Club Barcelona aportaba 8% del turismo de la ciudad y, en ese sentido, la razón de ir a ver un jugador de semejante valía hacía que ese número crezca.

En este sentido, Barcelona -desde que no está Messi- ha perdido gran parte de los souvenirs, tours y venta de equipamiento deportivo. Incluso, si bien es una ciudad "amigable" para los argentinos que tienen las posibilidades económicas de viajar, ya hay una razón menos para intentar visitar. En este sentido, Miami siempre ha sido uno de los destinos más turísticos en el exterior por parte de los argentinos. Al respecto, Paula Cristi, gerente general de Despegar Argentina -en charla con El Destape- aseguró: "Miami es una de las ciudades más elegidas por los viajeros, y a esto se suma ahora la emoción de los argentinos por la llegada de Messi a su nuevo club. Cuando se confirmó el acuerdo con el Inter de Miami, las búsquedas se dispararon para el mes de julio en comparación con el mes anterior y Miami fue el destino más solicitado en nuestro site durante varios días".

Sin embargo, más allá de la búsqueda de viajes, en Estados Unidos también cambió radicalmente la forma de ver fútbol. En lo que se espera que sea el partido debut de Lionel Messi en el Inter de Miami ante Cruz Azul, el precio de las entradas pasaron de costar de 29 dólares promedio a 330 dólares promedio. Es decir un aumento de más del 1000%. En este sentido, también las camisetas pasó a precios que no son "normales" para el valor en las tiendas oficiales. Una camiseta -de las que usan los jugadores- vale 195 dólares, mientras que una réplica está cerca de los 125 dólares mientras que, la versión para niños, tanto rosa o negra están rondando los U$S105.

Más allá de lo que ocurre en algunas tiendas lejanas, en Argentina, también empezó a haber diferentes movimientos que tienen que ver con la posibilidad de ver al máximo ídolo. La empresa Apple tiene los derechos a través de Apple TV, una plataforma no muy conocida en Argentina y, actualmente, para ver se necesita el MLS Season Pass (no es como el pack fútbol que se necesita cable + pack) con el MLS Season Pass alcanzaría, pero en total sale 14,99 dólares al mes (6.566 pesos) o 99 dólares (43.362 pesos) anual. Por otro lado, en las clásicas "réplicas" de las camisetas, en Argentina, varias casas que se dedican a hacer camisetas "réplicas" e Instagram ya venden las remeras a un valor que ascienden a los 33 mil pesos. En este sentido, la "Messimania" en Miami también se replica en Buenos Aires y, por supuesto, en algunos puestos que quieren sumar unos pesos vendiendo réplicas, la camiseta del PSG ya no existe. Ahora se llenó de telas rosas con un número 10 atrás. Solo faltan un par de días, para que las plazas también estén repletas.