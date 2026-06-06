Inglaterra sufre pero le gana 1-0 a Nueva Zelanda con gol de Kane

Harry Kane de Inglaterra en el amistoso ante Nueva Zelanda

Un ​cabezazo de Harry Kane en el cierre de la primera parte dio ‌a Inglaterra la ‌victoria 1-0 en un partido de preparación para el Mundial contra Nueva Zelanda disputado el sábado en Tampa.

Con el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, rotando a todo su equipo en el descanso y dando ​minutos a ⁠22 jugadores bajo un calor abrasador ‌de 32 grados centígrados, el resultado ⁠quedó en segundo plano ⁠respecto al proceso.

Pero la certera definición de Kane, un preciso cabezazo que se coló en la ⁠esquina inferior tras un centro de ​Djed Spence, sirvió para ‌recordar la importancia del capitán ‌para las esperanzas del equipo en ⁠el torneo.

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El partido se diseñó para poner a prueba la preparación de la plantilla para las condiciones del Mundial, ​y la ‌selección inglesa mostró destellos de cohesión pese a que no marcó un ritmo arrollador.

Se produjo el debut de Rio Ngumoha, de 17 años, ⁠que se entrena con el equipo pero no forma parte de la convocatoria para el Mundial.

Los cuatro jugadores del Arsenal que forman parte de la selección inglesa -Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Noni Madueke- tenían previsto ‌incorporarse al equipo más tarde en la jornada, tras haber disfrutado de unos días de descanso tras disputar la final de la Liga de Campeones el fin de semana ‌pasado.

En la primera fase del Mundial, que comienza en pocos días, Inglaterra estará en el ‌Grupo L, ⁠donde chocará con Croacia, Ghana y Panamá. Nueva Zelanda, en tanto, ​integrará el Grupo G, y se medirá con Irán, Bélgica y Egipto.

Con información de Reuters