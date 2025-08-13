Sorpresa por lo que se supo de Rodrigo Rey antes de U de Chile vs. Independiente

Independiente visitará a Universidad de Chile este miércoles 13 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 desde las 21.30 horas y Rodrigo Rey fue noticia en las últimas horas. En el empate sin goles en el clásico ante River Plate que tuvo lugar en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini días atrás, el guardameta sufrió un fuerte choque que tuvo consecuencias. Ante esta situación, desde el cuerpo técnico de Julio Vaccari tomaron una terminante decisión.

Al mejor estilo del histórico exportero checo Peter Cech, el santafesino que hace pocos días cruzó a Javier Milei por el veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad vestirá un casco para proteger la zona del golpe. Es que, producto del impacto durante el cotejo contra el "Millonario", se le diagnosticó un traumatismo en el arco superciliar izquierdo que lo obligó a utilizar la mencionada prenda para evitar una lesión que perjudique aún más su salud como su continuidad en el fútbol.

Rey usará un casco protector en Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

El arquero nacido en Las Parejas chocó con su compañero Nicolás Freire en el clásico ante River en Avellaneda y quedó sumamente comprometido. De hecho, su imagen con el ojo izquierdo "morado" no tardó en trascender en las redes a horas de este partido en el que el "Rojo" buscará una buena ventaja para luego definir como local la serie y avanzar a cuartos de final del certamen continental. Más allá de la mencionada molestia, el capitán que es clave para el DT será titular en este duelo que tendrá lugar en tierras trasandinas.

Si bien aún resta que Julio Vaccari lo confirme poco antes del arranque del encuentro, todo indica que los 11 de Independiente serán: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Matías Abaldo y Santiago Montiel. Cabe destacar que serán los mismos que saltaron al verde césped del Libertadores de América para enfrentarse a los dirigidos por Marcelo Gallardo el pasado sábado 9 de agosto.

Rodrigo Rey sufrió un choque con Nicolás Freire en Independiente y usará un casco protector vs. Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

Los números de Rey en Independiente

Partidos jugados : 121.

: 121. Goles recibidos : 98.

: 98. Vallas invictas : 55.

: 55. Penales atajados: 3/10.

Cuándo juega Independiente vs. Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Rojo" visitará a la "U" este miércoles 13 de agosto a partir de las 21.30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en el marco de la ida de los octavos de final del torneo continental. La transmisión en vivo del encuentro en la televisión estará a cargo de ESPN, mientras que el streaming online irá por las cuentas de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras.

