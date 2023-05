La IGJ intimó a Santiago Maratea por la colecta en Independiente

Actualmente no hay más detalles porque la investigación está en curso y se entregará más información.

El miércoles, durante la millonaria colecta para Independiente, se conoció que Santiago Maratea fue intimado a presentar una copia del fideicomiso para la Inspección General de Justicia. El influencer, según se conoció, va a tener dos días para entregar la documentación solicitada por el organismo.

Según se conoció, la raíz de la cuestión surge por la inscripción del fideicomiso realizado en Neuquén aunque esta información no fue confirmada. Por otro lado, sostuvieron que la investigación está en curso y que, por el momento, no se entregará más información al respecto. Actualmente, la movida ya recaudó más de 600 millones de pesos y, ahora, se espera que haya más cosas claras para poder seguir adelante con el fideicomiso.

La semana pasada, después de haberlo negado en conferencia de prensa, Santiago Maratea admitió hoy que se llevará un 5% de "lo recaudado", que tiene como objetivo 20 millones de dólares para levantar el pasivo estimado de la institución, a pesar de haber dicho que no se iba a quedar con "nada" en la conferencia de prensa del jueves. "Yo me llevo el cinco por ciento. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes", explicó Maratea en sus redes sociales.

Un campeón con Racing se sumó a la colecta de Maratea para Independiente y lo fulminaron

Un histórico campeón con Racing dejó atrás la rivalidad, ayudó a Independiente en la colecta de Santiago Maratea y lo fulminaron en las redes sociales. A las pocas horas del lanzamiento oficial de la iniciativa del influencer, el ex futbolista publicó un tweet en el que recibió algunos elogios por su decisión, pero la gran mayoría de los hinchas de la "Academia" lo destrozaron. Algunos simpatizantes, hasta lo compararon con Maximiliano "Chanchi" Estévez, que también habló del tema y opinó de manera diferente.

Se trata de José Chatruc, quien levantó el trofeo del Torneo Apertura 2001 de la mano de Reinaldo "Mostaza" Merlo en Avellaneda. "Pepe" expresó su alegría por lo hecho para "salvar" al "Rojo", las críticas no tardaron en llegar y varios cuestionaron su fanatismo por el club con el que alcanzó la gloria. Lo que también llamó la atención, fue que el propio ex volante se encargó de responder a todos los que lo atacaron.