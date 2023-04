Un campeón con Racing se sumó a la colecta de Maratea para Independiente y lo fulminaron: "Alejate"

Un histórico campeón con Racing se sumó a la colecta de Santiago Maratea y en las redes lo fulminaron por su accionar.

Un histórico campeón con Racing dejó atrás la rivalidad, ayudó a Independiente en la colecta de Santiago Maratea y lo fulminaron en las redes sociales. A las pocas horas del lanzamiento oficial de la iniciativa del influencer, el ex futbolista publicó un tweet en el que recibió algunos elogios por su decisión, pero la gran mayoría de los hinchas de la "Academia" lo destrozaron. Algunos simpatizantes, hasta lo compararon con Maximiliano "Chanchi" Estévez, que también habló del tema y opinó de manera diferente.

Se trata de José Chatruc, quien levantó el trofeo del Torneo Apertura 2001 de la mano de Reinaldo "Mostaza" Merlo en Avellaneda. "Pepe" expresó su alegría por lo hecho para "salvar" al "Rojo", las críticas no tardaron en llegar y varios cuestionaron su fanatismo por el club con el que alcanzó la gloria. Lo que también llamó la atención, fue que el propio ex volante se encargó de responder a todos los que lo atacaron.

"Felicito a mi amigo @MarconiJuan y por supuesto a @SantuMaratea1 por esta iniciativa de recaudar fondos para @Independiente. Por supuesto que ya colaboré y espero que puedan lograr sus objetivos. Saludos!", escribió Chatruc en su cuenta de Twitter y tuvo más de 400 reacciones entre respuestas y RT. Para colmo, no se quedó con eso y luego agregó: "No hace falta aclarar, pero debido a que la gente mezcla todo lo voy a hacer. Mis hijos son socios e hinchas de Racing y eso no va a cambiar. Y siempre estoy a disposición para colaborar. Gracias a los que entendieron. Abrazo".

Por último, el exjugador de la "Academia" subió un video en el que dio aún más detalles de su accionar: "Simplemente quiero mandarle este mensaje a todos los hinchas en general del fútbol argentino. Colaboré con la colecta de Independiente porque Juan Marconi es amigo mío y porque me parece que es el vecino. Sin Independiente no hay clásico, no hay emoción para Racing tampoco. Por supuesto que es un rival, pero mis hijos son de Racing con la cuota al día. Saludos para los que dicen que no voy a entrar más a la cancha. Quiero que sí tengan rivalidad, pero no con tanta locura".

La furiosa crítica del Chanchi Estévez a Independiente por la colecta de Santiago Maratea

Maximiliano "Chanchi" Estévez lanzó una furiosa crítica a Independiente. El exjugador de Racing aprovechó la ocasión por el mal momento del "Rojo" y no dudó a la hora de burlarse y atacar directamente al rival de toda la vida." A esto llegaron por tantos años de soberbia. Tantos años de creerse que nunca les iba a tocar una mala. Les tocó cuando se fueron a la B y les está tocando ahora. Hay que ver cómo ellos resuelven sus problemas, Racing los resolvió con su gente porque es un club con historia. Si quieren salvar al club deberían demostrarlo sin hacer una colecta", lanzó el "Chanchi" y apuntó contra Santiago Maratea por su insólita iniciativa para pagar las deudas del "Rojo".