Pasó por Independiente, su primer gol fue de rabona y su mamá no quería verlo jugar: "Nunca".

El 16 de septiembre de 1992, Universidad Católica de Chile enfrentó a Independiente de Avellaneda en un amistoso disputado en Santiago. Aquel enfrentamiento fue el debut oficial de Sebastián Rozental, un delantero con 16 años apenas cumplidos y que se perfilaba como una de las promesas más interesantes del país trasandino. Con el pasar del tiempo, el delantero jugó en el conjunto Rojo, pero también contó una llamativa situación que tiene que ver con su vida.

En enero del año siguiente, conformó la Selección Sub 17 dirigida por Leonardo Véliz que obtuvo el subcampeonato en el Sudamericano de Colombia 1993 y que clasificó al Mundial de la categoría por primera vez en la historia de 'La Roja'. Su primer gol con la camiseta de 'Los Cruzados' ilusionó aún más a los hinchas: en una victoria por 3 a 1 frente a Unión Santa Cruz, el talentoso atacante marcó el tercer tanto de su equipo con una gran definición de rabona que le sacó aplausos hasta a los hinchas rivales.

Con la UC, 'Rozi' formó parte del plantel que perdió la final de la Copa Libertadores 1993 ante Sao Paulo (aunque no llegó a jugar ni un minuto), pero que se redimió ganando la Copa Interamericana 1994 y la Copa Chile 1995. Sus buenos rendimientos lo catapultaron a su primera experiencia en el fútbol de Europa: allí, fichó por el Glasgow Rangers, un cuadro histórico en Escocia, vidriera ideal para mostrarse de cara al Mundial de Francia 1998 y convertirse en una alternativa en el ataque junto con pesos pesados como Iván Zamorano, capitán de aquel combinado, y Marcelo Salas, quien deslumbraba con River Plate.

En el debut frente a St. Johnstone, el chileno convirtió un gol y su sueño parecía tomar forma desde el primer momento. Sin embargo, la alegría duró poco: lo que sintió como una molestia durante el encuentro terminó siendo una rotura del ligamento cruzado anterior, la cual lo marginó casi dos años de las canchas y lo dejó sin ser parte de la cita mundialista.

Al volver, 'Seba' fue enviado a préstamo a Universidad Católica, donde comenzó su carrera, para recuperar sensaciones. A pesar de que la gambeta y la explosión no eran las mismas de antes, se convirtió en goleador en poco tiempo.

Su regreso a Escocia lo encontró prácticamente sin tener minutos mientras los 'Gers' se consagraban en 1999 y 2000, acumulando una racha de once títulos locales en apenas doce años. Por este motivo, fue nuevamente cedido, esta vez a un viejo conocido: el Independiente de Osvaldo Piazza lo trajo como refuerzo, en búsqueda de jerarquía para su delantera: "Su calidad no puede discutirse. Es un jugador con una amplitud bárbara; se mueve por todo el frente de ataque y será muy útil para el equipo", profetizaba el entrenador, a la vez que él recibía la mítica número '10' de Ricardo Enrique Bochini. Lamentablemente, el desastre ocurrió: sin estado físico, estuvo presente en 12 partidos (cinco por Copa Mercosur y los otros siete por el Apertura 2000) y no convirtió goles.

En 2001, Rozental fue anunciado como incorporación de Colo Colo, una "traición" para los fanáticos de Universidad Católica, quienes veían cómo una de las joyas de sus inferiores se iba con un clásico rival. El buen arranque que tuvo (siete goles en 14 presentaciones) quedó empañado por la quiebra del 'Cacique': "Pasé a ser enemigo máximo, y todo lo malo que empezó a pasar en Colo Colo que terminó con la quiebra y con que terminamos jugando muy mal y yo terminé peleado con absolutamente todos y siendo casi el único jugador del club que no cobró la plata que se le debía por el tipo de contrato que yo tenía", relató en una entrevista en 2024.

La visita a la cancha de su primer equipo con la camiseta del 'Albo', que ahora para él queda en anécdota, fue uno de los peores momentos que atravesó como profesional: "Fue duro, sobre todo para mi familia. Uno al final se va haciendo cuero de chancho y después de todas las cosas que te pasaron, uno entiende este ambiente. Mi mamá nunca más fue al estadio", reveló.

Rozental jugó apenas 12 partidos con el 'Rojo' y es recordado como uno de los peores refuerzos que usó la '10' de Bochini.

Para la temporada 2002-2003, el delantero, que tampoco logró disputar el Mundial en Corea y Japón, regresó a Europa para jugar con el Grasshoppers de Suiza, un paso que fue breve antes de retornar por tercera vez a la UC. Sobre el final de su trayectoria, mostrando apenas destellos del gran delantero que supo ser golpeado por las lesiones, estuvo en Puerto Rico Islanders, en el Columbus Crew de la Major League Soccer y, tras nacionalizarse israelí gracias a la Ley de Retorno, en el Maccabi Petah-Tikvah y el Maccabi Netanya, su último club en el año 2008 antes de anunciar su retiro.