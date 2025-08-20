Independiente vs Universidad de Chile por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Independiente vs Universidad de Chile por Copa Sudamericana: cuándo juegan y formaciones

Independiente buscará remontar una llave complicada cuando reciba a Universidad de Chile este miércoles, con la difícil misión de dar vuelta el 1-0 adverso del partido de ida en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Julio Vaccari, que atraviesa una profunda crisis con siete partidos sin ganar y es último en el Torneo Clausura, deberá apelar a la fortaleza de su estadio para dar vuelta una serie que se presenta muy complicada ante un conjunto chileno que llega con ventaja pero también con algunas dudas tras caer en su liga local.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Universidad de Chile, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Universidad de Chile?

El partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará este miércoles 20 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio Libertadores de América–Ricardo E. Bochini de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será Gustavo Tejera de Uruguay.

El conjunto de Avellaneda llega a este partido en el peor momento de la gestión de Julio Vaccari, tras caer el sábado ante Vélez en Liniers y acumular siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esta mala racha no solo los tiene como el peor equipo del Torneo Clausura con apenas dos puntos, sino que también los llevó a ser eliminados de la Copa Argentina por Belgrano, profundizando aún más la crisis institucional.

La situación del Rojo en el ámbito local es alarmante, ya que se encuentra último en la zona B del Torneo Clausura, muy lejos de las expectativas que se tenían al inicio de la temporada. Esta realidad hace que la Copa Sudamericana se presente como la única oportunidad de salvar una temporada que hasta ahora ha sido para el olvido, lo que le agrega una presión extra al compromiso de este miércoles.

Con la obligación de dar vuelta la serie por octavos de final en Copa Sudamericana, en Independiente necesitan superar en cancha a Universidad de Chile y borrar el pésimo momento que viven tanto a nivel local como internacional. El desafío es mayúsculo: deben ganar por al menos un gol de diferencia para forzar los penales, o por dos goles para clasificar directamente a cuartos de final.

Por su parte, Universidad de Chile llega a este encuentro con la tranquilidad de haber ganado 1-0 en el partido de ida disputado en Santiago, resultado que les permite manejar los tiempos en Avellaneda. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Álvarez también vienen de sufrir una derrota en su liga local, al caer 3-1 ante Audax Italiano durante el fin de semana.

El conjunto chileno se encuentra en la segunda posición de su campeonato local con 20 fechas disputadas, lo que refleja un buen momento en términos generales. No obstante, la derrota del fin de semana los alejó de la lucha por el título en la Liga de Primera 2025, lo que hace que conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana sea de vital importancia para mantener vivas sus ilusiones en el plano internacional.

El ganador de esta serie se medirá en cuartos de final ante el vencedor del duelo entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima de Perú. Esta instancia representa una oportunidad única para ambos equipos de avanzar en una competición que puede marcar un antes y un después en sus respectivas temporadas, especialmente para Independiente que necesita urgentemente un respiro en medio de su crisis.

Formaciones probables de Independiente y Universidad de Chile

El técnico de Independiente, Julio Vaccari, se verá obligado a realizar al menos dos modificaciones respecto al equipo que jugó en Santiago debido a bajas por expulsión y lesión. La primera modificación es forzada, ya que el atacante uruguayo Matías Abaldo fue expulsado por doble amonestación en el partido de ida, por lo que su lugar será ocupado por el paraguayo Gabriel Ávalos, quien tiene experiencia en el fútbol chileno tras su paso por Deportes Concepción.

El otro cambio que realizará el entrenador será en la defensa, donde Nicolás Freire sufrió un desgarro en su pierna derecha durante el duelo en Chile y es baja confirmada. Su lugar lo tomará Sebastián Valdez, quien acompañará en la zaga central a Kevin Lomónaco. En el mediocampo, el chileno Pablo Galdames deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes, mientras que en ataque se mantendrá el sistema de los últimos partidos con Wálter Mazzanti y Santiago Montiel por los costados.

Por el lado de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez tiene una gran duda para definir su formación titular debido a la lesión de Israel Poblete, quien sufrió un desgarro y no viajó con sus compañeros hasta Argentina. Esta baja genera incertidumbre en el mediocampo, donde hay dos candidatos para reemplazarlo: Sebastián Rodríguez o el experimentado Marcelo Díaz, quien aporta mayor experiencia en este tipo de compromisos internacionales.

El técnico de la U no modificaría el esquema táctico que le dio resultado en el partido de ida, apuntando a mantener una línea de tres defensores centrales, dos carrileros en los costados con Fabián Hormazábal por la derecha y Felipe Salomoni por la izquierda, un doble volante central y dos volantes ofensivos detrás del argentino Lucas Di Yorio como referencia de ataque. Esta formación le permitiría mantener solidez defensiva mientras conserva opciones ofensivas para sentenciar la serie.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Wálter Mazzanti, Santiago Montiel, Gabriel Ávalos.

Probable formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Saldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez o Marcelo Díaz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano, Lucas Assadi, Lucas Di Yorio.

Independiente vs Universidad de Chile: Ficha técnica