Independiente vs Instituto por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Independiente buscará su primera victoria en el Torneo Clausura cuando visite a Instituto este viernes en Alta Gracia, en un duelo que llega tras los escandalosos episodios vividos ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana. El Rojo de atraviesa un momento delicado sin conocer el triunfo en cinco partidos del campeonato, mientras que la Gloria también vive una situación complicada con cinco encuentros consecutivos sin victorias bajo la conducción técnica de Daniel Oldrá.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente e Instituto, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente e Instituto?

El partido entre Independiente e Instituto por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura se jugará este viernes 29 de agosto de 2025, a partir de las 21.15 en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y estará bajo la dirección arbitral de Luis Lobo Medina.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso tras los graves incidentes ocurridos ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana, una noche que quedó marcada por la falta de seguridad, el caos, los heridos y los destrozos en el estadio, en lugar de disputarse un partido de fútbol. Los dirigentes, encabezados por el presidente Néstor Grindetti, viajaron a Asunción para defender los intereses del club ante Conmebol, presentando un descargo a la espera de una resolución que podría ser muy severa para la institución.

En el plano deportivo, Independiente aún no conoce la victoria en el Torneo Clausura tras disputar cinco encuentros, cosechando únicamente dos empates y tres derrotas. El equipo de Julio Vaccari viene de tener suspendido su último compromiso ante Platense, correspondiente a la sexta jornada, el cual se reprogramará con público en su cancha cuando la Justicia lo disponga. Esta racha negativa ha generado preocupación en la institución, que busca desesperadamente sumar de a tres para mejorar su posición en la tabla.

Para este encuentro, el Rojo tendrá la sensible baja de Kevin Lomónaco, quien recibió dos fechas de suspensión tras ser expulsado en la caída ante Vélez. En contrapartida, el delantero Matías Abaldo estará disponible después de cumplir su suspensión por Copa Sudamericana, lo que le dará más opciones ofensivas a Vaccari. Tampoco fue considerado Santino Viollaz, delantero de la Reserva, por lo que el técnico deberá armar su once con las alternativas que tenga a disposición.

Por su parte, Instituto atraviesa un presente igualmente complicado, acumulando cinco partidos consecutivos sin victorias en todas las competiciones. La Gloria viene de caer 1-0 ante San Lorenzo como visitante, sumando su segunda derrota consecutiva tras la goleada 4-0 que sufrió ante Unión en su propio estadio. El técnico Daniel Oldrá intentó dar tranquilidad tras la caída ante el Ciclón, asegurando que hay plantel para salir adelante de este difícil momento.

El equipo cordobés tendrá el regreso de su capitán Fernando Alarcón en la defensa central, quien cumplió una fecha de suspensión tras ser expulsado y vuelve para aportar experiencia y liderazgo en un momento crucial. También estarán entre los citados el lateral paraguayo Juan Franco y el delantero Manuel Romero, ambos recuperados de molestias físicas que los mantuvieron al margen en compromisos anteriores. Oldrá podría introducir variantes en el once titular, especialmente en el sector ofensivo, buscando encontrar la fórmula que le permita quebrar la mala racha.

Este duelo entre dos equipos necesitados será clave para ambos conjuntos, ya que tanto Independiente como Instituto buscan salir del pozo anímico en el que se encuentran. El Rojo necesita urgentemente su primera victoria en el torneo para no quedar más relegado en la tabla, mientras que la Gloria debe aprovechar su condición de local para cortar la racha negativa que lo tiene en una situación delicada en el campeonato.

Formaciones probables de Instituto e Independiente

El técnico de Instituto, Daniel Oldrá, recupera a su capitán Fernando Alarcón tras cumplir una fecha de suspensión, lo que le dará mayor solidez defensiva al equipo cordobés. El experimentado defensor central regresará para formar dupla con Nicolás Zalazar en el corazón de la defensa. También estarán disponibles Juan Franco y Manuel Romero, quienes se recuperaron de molestias físicas, aunque resta definir si tendrán lugar en el once inicial.

Las principales dudas en la formación de la Gloria se presentan en el sector ofensivo, donde Oldrá debe definir el costado derecho entre Damián Puebla, quien podría mantener la titularidad, o el ingreso de Jeremías Lázaro. Además, la referencia de área es otra incógnita, ya que Manuel Romero tiene su lugar en riesgo por su falta de gol, y podría ser reemplazado por el uruguayo Matías Fonseca, quien busca ganarse un lugar en el equipo titular.

Por el lado de Independiente, Julio Vaccari tendrá que armar su equipo sin Kevin Lomónaco, quien fue suspendido por dos fechas tras la expulsión ante Vélez, lo que obliga al técnico a buscar alternativas en la defensa central. Franco Paredes sería el elegido para ocupar ese lugar junto a Sebastián Valdéz en la zaga. Rodrigo Rey será el arquero titular, mientras que la línea defensiva se completará con Federico Vera como lateral derecho y Facundo Zabala en la banda izquierda.

En el mediocampo del Rojo, Rodrigo Fernández Cedrés ocupará el rol de volante central, flanqueado por Felipe Loyola y Luciano Cabral. El sector ofensivo tendrá el regreso de Matías Abaldo, quien estuvo suspendido por Copa Sudamericana y ahora estará disponible para aportar su velocidad y desequilibrio. Santiago Montiel parece tener asegurado su lugar por el costado derecho, mientras que la duda se presenta en el puesto de delantero centro entre Wálter Mazzantti y Gabriel Ávalos.

Probable formación de Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Damián Puebla o Jeremías Lázaro, Alex Luna, Manuel Romero o Matías Fonseca.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Felipe Loyola, Luciano Cabral; Matías Abaldo, Santiago Montiel, Wálter Mazzantti o Gabriel Ávalos.

Instituto vs Independiente: Ficha técnica