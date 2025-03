Independiente recupera jugadores clave para Julio Vaccari para el clásico ante Racing

El Independiente de Julio Vaccari recupera dos jugadores claves frente a Racing.

Independiente sigue en la buena senda de la mano de Julio Vaccari y llega con todo al clásico frente a Racing como local. Por si fuese poco la cima parcial en la Zona B del Torneo Apertura 2025 en el fútbol argentino, el entrenador recupera a dos jugadores fundamentales para recibir al equipo dirigido por Gustavo Costas.

Después de la victoria por 2-1 contra San Lorenzo, el "Rojo" podrá contar ahora frente a la "Academia" con Iván Marcone y Santiago Montiel. El mediocampista central y capitán se perdió el choque con el "Ciclón" en el Nuevo Gasómetro por haber acumulado cinco amonestaciones, en tanto que el extremo estuvo ausente por un edema muscular. Sin embargo, ya se entrenará a la par de sus compañeros y regresará a la lista de convocados al igual que el ex Boca Juniors. Todo indica que el ex Lanús estará desde el arranque y el ex Argentinos Juniors, en el banco de los suplentes.

La posible formación de Independiente vs. Racing

En este contexto, lo más probable es que Vaccari haga dos cambios con relación a los once que derrotaron a San Lorenzo: precisamente Marcone entrará por Rodrigo Fernández Cedrés, de buen partido ante el "Cuervo". Además, Luciano Cabral lo haría por Santiago Hidalgo. Así, el director técnico se inclinaría frente a la "Academia" por Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Luciano Cabral; Gabriel Ávalos y Diego Tarzia.

El Independiente de Julio Vaccari recupera dos jugadores claves frente a Racing.

¿Cuándo juegan Independiente vs. Racing? Hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Vaccari recibirá al de Costas el domingo 16 de marzo del 2025 a las 16 horas, por la fecha interzonal del Torneo Apertura del fútbol argentino, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La transmisión en vivo en la televisión será de TNT Sports y ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT GO, Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Racing, plagado de bajas frente a Independiente

Los tres jugadores ya descartados:

Bruno Zuculini, Adrián "Maravilla" Martínez y Agustín García Basso no estarán frente al "Rojo". El mediocampista central acaba de ser operado de un síndrome meniscal en la rodilla izquierda, por lo que estará alrededor de 40 días fuera de las canchas. Por su parte, el centrodelantero y principal figura padece un fuerte edema óseo en la rodilla derecha, por lo que quedará al margen casi dos meses. Por último, el central zurdo se rehabilita de un gran hematoma en el peroné de la pierna derecha y todo indica que tendrá unos 15 días más de rehabilitación.

Los futbolistas que serán esperados hasta último momento:

En esta lista aparecen Marco Di Césare, Gabriel Rojas y Luciano Vietto. Por un lado, el central sufrió un desgarro de grado dos en el aductor derecho, por lo que es muy difícil que pueda decir presente ante el "Rey de Copas", aunque no está descartado. En tanto, el carrilero izquierdo tiene una entorsis en el tobillo izquierdo, pero desde el club son optimistas de que pueda retornar ante Independiente. Para el final queda el caso del delantero, quien se repone de un desgarro de grado dos en el isquiotibial semimembranoso de la pierna derecha, por lo que será muy complicado que pueda jugar.